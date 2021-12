A zebra apareceu na noite desta quinta-feira, 24, no Pituaçu e, mais uma vez, o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil por uma equipe de pequeno porte. No tempo normal, o Rubro-negro voltou a ficar no 1 a 1 com o J. Malucelli e a decisão foi para os pênaltis. O Jotinha levou a melhor, venceu por 5 a 3 e agora vai pegar o gaúcho Novo Hamburgo na segunda fase.

Jacson Brasil Vitória perde nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

No primeiro tempo as duas equipes fizeram uma partida morna e com poucas chances de gol. A primeira chance foi dos visitantes, com Baiano, que cabeceou e passou perto. Pelo Rubro-negro, Hugo respondeu da mesma forma e a bola passou por cima do travessão.

Aos 29 minutos, Marquinhos cruzou rasteiro e William Henrique, sem goleiro, desviou pra fora. Wellington arriscou de fora da praça e Wilson espalmou.

Gol só na segunda etapa. Aos 20, Leandro Silva aproveitou o cruzamento na área e pegou de primeira para fazer 1 a 0 para o Jotinha. Aos 40, o Leão chegou ao empate também com um lançamento na área que José Welison desviou de cabeça e Juan empurrou para a rede: 1 a 1.

Com o resultado, a partida foi decidida nos pênaltis. Thomas converteu o primeiro. Juan fez o dele. Evandro, também. Dinei mandou para a lua. Getterson brocou. José Welison fez igual. Lenadro Silva também estufou a rede. Caio repetiu a dose para o Vitória. Só que Dedoné fez o dele e carimbou a classificação do Jotinha.

