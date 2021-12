Vitória perde no Maracanã e mantém jejum

Estreando novo técnico, mas apresentando o mesmo futebol fora de casa. Foi assim que o Vitória encarou o Flamengo na noite desta quarta-feira, 4, no Maracanã e terminou derrotado por 2 a 1. Já com Ney Franco à beira do gramado, este foi o quarto revés seguido do rubro-negro baiano, que permanece estagnado com 22 pontos e vê os adversários diretos se distanciarem na luta pelo G-4.

Sem Marcelo Moreno, convocado para a seleção boliviana, Hernane assumiu a responsabilidade de ser o homem-gol do Flamengo e não decepcionou: marcou os dois gols do Flamengo na partida, enquanto o lateral Juan, ex-jogador do clube carioca, diminuiu para o Leão já nos acréscimos.

Com mais uma derrota fora de casa, o Vitória segue para o sétimo jogo sem vencer longe do Barradão - foram oito jogos, com seis derrotas e um empate. O time conseguiu somente um triunfo sem o apoio da sua torcida, contra o Náutico, na distante segunda rodada, no dia 29 de maio.

O triunfo serviu para que o time carioca respirasse na competição. No meio da semana, o Flamengo eliminou o Cruzeiro pela Copa do Brasil, mas há quatro partidas não vencia no Brasileirão.

O resultado fez com que a equipe igualasse a pontuação do Vitória, se distanciando da zona de rebaixamento e congestionando a parte intermediária da tabela: somente quatro pontos separam o oitavo do 15º colocado.

O próximo compromisso do Vitória será no próximo sábado, 7, às 18h30, quando recebe o Atlético-MG no Barradão. Já o Flamengo, vai a Belo Horizonte, encarar o Cruzeiro, no domingo, 8, às 16h.

Flamengo domina, Hernane brilha

Atuando diante de sua torcida e com a ameaça constante da zona de rebaixamento, o Flamengo partiu para cima desde o primeiro minuto. Hernane, o substituto de Marcelo Moreno, recebeu passe de Elias e bateu cruzado, mostrou seu cartão de visitas a Wilson, que fez ótima defesa.

O artilheiro do Flamengo no campeonato, abriu o marcador aos 22 minutos após receber ótimo passe de Elias e ampliou nos minutos finais da primeira etapa, de cabeça, depois de cobrança de escanteio do baiano Gabriel.

O Leão somente assistiu o Flamengo em campo e quase não amedrontou o goleiro Felipe. Quando acionado, o arqueiro correspondeu e evitou que o rubro-negro baiano diminuísse o marcador.

Mais uma derrota

Se o Flamengo não vencia há quatro jogos no Brasileirão, o Vitória segue seu calvário longe do Barradão e volta para casa com mais um revés.

O último triunfo do Leão foi somente contra o Náutico, hoje lanterna do campeonato, no primeiro duelo fora de casa, ainda antes da pausa para a Copa das Confederações. De lá para cá, foram sete derrotas e um empate longe do Barradão.

Esta foi a última partida no primeiro turno atuando como visitante. Dos 27 pontos disputados, o Vitória conseguiu somente quatro. Na quinta, 12, o time abre o segundo turno contra o Internacional, em Porto Alegre.

Na estreia da competição, o rubro-negro derrotou o colorado em casa e vai iniciar o returno na parte intermediária da tabela, ainda com chance de buscar a tão sonhada vaga na Libertadores da América.

