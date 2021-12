Vitória perde na estreia do Brasileirão para o Internacional

O primeiro confronto pelo Brasileirão já foi um bom exemplo do que o Vitória pode esperar do restante do campeonato. Sem perdão, o Internacional, mais entrosado e que começou o ano com o título gaúcho, não perdoou e venceu por 1 a 0, neste sábado, 19, no reformado Estádio da Beira-Rio.

O único gol saiu logo no início do jogo, aos cinco minutos, com o chileno Aránguiz. O lance surgiu em uma falha de posicionamento da defesa, nas costas do lateral Mansur.

>>> Confira o lance a lance do jogo

Ainda tentando superar a perda do Baianão, a equipe de Ney Franco mostrou que, além de reforços, precisará acabar com erros, como o que originou o gol, para evoluir na competição. Por outro lado, a zaga, antes tão criticada, mostrou mais segurança com Dão como titular.

O jogo

O Rubro-Negro repetiu alguns erros comuns na fraca campanha do estadual logo no início do jogo. O principal deles estava no posicionamento.

Com o quarteto defensivo muito distante dos marcadores do meio-campo, o Vitória deixava espaço na sua intermediária. O Inter, por sua vez, aproveitou para adiantar a marcação e criar as principais jogadas naquele setor.

Com apenas cinco minutos de jogo, a estratégia dos gaúchos funcionou. O craque D'Alessandro recebeu a bola no lado direito da intermediária e enfiou a bola para o chileno Aránguiz, nas costas de Mansur, ficar de cara para Wilson e mandar por cobertura.

O gol com poucos minutos foi um golpe baixo para o Leão. Até porque, logo depois daquele lance, foi o Vitória quem tomou a iniciativa do jogo e passou a ter mais posse de bola. A equipe de Ney Franco, no entanto, conseguia apenas trocar passes no campo de ataque, mas não conseguia concluir para o gol.

O Inter, então, mudou a estratégia para aproveitar as oportunidades que surgiam. Aos 14, Alex recebeu na intermediária e chutou de longe; a bola explodiu na trave. Aos 30, D'Alessandro dominou na frente da área do Vitória e bateu forte; Wilson mandou para escanteio.

Duas mudanças acidentais, no entanto, acabariam por mudar a disposição do Rubro-Negro em campo. Aos 21 minutos, Neto Coruja tomou uma pancada no tornozelo e foi substituído por Marcelo. E no intervalo William Henrique entrou no lugar de Mansur, que sofreu um corte no supercílio.

Com um time mais ofensivo o Vitória melhorou no segundo tempo e conseguiu transformar a posse de bola em chances, ainda que tímidas. Aos 18 e aos 19, as duas melhores oportunidades do Leão. Na primeira Dinei enfiou a bola para Marquinhos na ponta esquerda; ele cortou para o meio e chutou para defesa de Dida. No minuto seguinte, em outro contra-golpe, foi a vez de Marquinhos ajeitar para Dinei na cara do gol, mas o camisa 9 chutou fraco.

