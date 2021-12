Vitória perde Michel para pegar Salgueiro; Gabriel joga

Durante o treino desta terça-feira, 21, o Vitória perdeu de última hora o volante Michel. Com dores na coxa esquerda, o jogador acabou vetado pelos médicos do clube e não participará do jogo de volta contra o time pernambucano.

Michel seria o escolhido de Caio Júnior para ficar com a faixa de capitão pelo segundo jogo consecutivo, uma vez que o goleiro Deola, tradicional líder do elenco, está afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas.

Com o desfalque inesperado, o treinador do Leão deverá lançar mão de Neto Coruja como substituto. Nesta terça, o comandante rubro-negro reuniu os jogadores numa conversa e promoveu apenas um treino recreativo.

Em compensação, Caio Júnior recebeu a confirmação de que o zagueiro Gabriel Paulista poderá participar do certame. O jogador havia reclamado de dores musculares após o Ba-Vi do último domingo, 19, e era tratado como dúvida pelos médicos do clube.

O Vitória deverá começar o duelo desta quarta com time formado por Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Mansur; Neto Coruja, Carcéres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

Como empatou em 0 a 0 no jogo de ida, no interior de Pernambuco, o rubro-negro precisa vencer para se classificar. Novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis e um eventual empate com gols classifica o Salgueiro.

adblock ativo