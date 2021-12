Vitória perde meia Pedro Ken para o Vasco

Destaque do elenco do Vitória na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Pedro Ken, pretendido pelo time baiano, não ficará por mais uma temporada na Toca do Leão: para ter o volante Nilton como moeda de troca, o Cruzeiro emprestou o jogador para o Vasco.

A informação é do presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, que revelou a transação em entrevista exclusiva que concedeu nesta sexta-feira, 28, ao Superesportes.

"O Nilton retirou a ação na Justiça e o Vasco o liberou para o Cruzeiro. O Vasco está levando o Pedro Ken e o Sandro Silva. Isso já está definido", disse o dirigente do clube celeste.

Depois de ter feito grandes exibições com a camisa rubro-negra no Brasileirão, Ken virou alvo de diversos clubes do Brasil e tornou a sua renovação com o Vitória mais complicada. O time celeste detém os direitos federativos do jogador até o final de 2014.

Com a impossibilidade de ter Pedro Ken em 2013, o Vitória segue com Mineiro, Arthur Maia, Willie e Leilson como opções para cumprirem a função de meia ofensivo.

