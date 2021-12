Vitória perde Marcelo Nicácio e Leílson para o Ba-Vi

O Vitória disputará o Ba-Vi do próximo domingo, 7, sem o seu artilheiro, Marcelo Nicácio, e sem o meia Leílson. Ambos saíram machucados do jogo do último domingo, 31, contra o Feirense, no Barradão, e já foram vetados pelo departamento médico rubro-negro.

"Todos dois estão fora do Ba-Vi. Foram fazer exame agora à tarde e ainda não sabemos o resultado", disse o médico do clube Ivan Carillo Pinto, em conversa por telefone na tarde desta segunda-feira, 1.

Ainda de acordo com Carillo, Marcelo Nicácio sofreu uma lesão no músculo adultor esquerdo e a lesão de Leílson foi na região anterior da coxa esquerda.

Para a vaga de Marcelo Nicácio, o mais cotado é Dinei, que tem sido escolhido pelo técnico Caio Júnior para compor o banco de reservas e foi também o escolhido para substituir o camisa 9 no duelo contra a Águia do Sertão.

Já o meia Leílson será uma perda para o banco de reservas rubro-negro. O jogador voltava de uma lesão no joelho que o havia afastado dos gramados por cerca de dois meses.

Ba-Vi festivo - Leílson e Nicácio deixarão de participar do primeiro Ba-Vi do ano, que será também o evento inaugural da Arena Fonte Nova, estádio construído para sediar jogos da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014.

Para o clássico de domingo, que terá mando de campo do Bahia, todos os 40 mil ingressos colocados à venda já foram vendidos. O Ba-Vi com mando de campo do Vitória está marcado para o dia 28 e terá capacidade para 55 mil pessoas.

