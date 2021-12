Vitória perde mais uma e é rebaixado no Brasileirão Feminino

Era uma questão de tempo. Com apenas dois pontos somados e lanterna do Grupo 2 da Série A1 do Brasileirão Feminino, o Vitória teve na quarta-feira, 17, confirmado matematicamente, com duas rodadas de antecipação, seu rebaixamento à Série A2. O Rubro-Negro, atual campeão baiano, levou uma goleada de 7 a 0 do Rio Preto, líder da chave, em São Paulo.

Também entrou em campo nesta quarta o outro representante baiano: o São Francisco, que perdeu por 3 a 1, fora de casa, para o Vitória-PE. A equipe do Recôncavo está em sexto no Grupo 1, com chance pequena de descenso.

adblock ativo