Vitória perde invencibilidade em casa para o Bragantino

Desta vez, o fator Barradão não funcionou. Mesmo empurrado por mais de 12 mil torcedores que foram ao estádio na noite desta sexta-feira, 3, o Vitória perdeu em casa para o Bragantino por 1 a 0, com um gol de pênalti de Lincom, aos 33 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o rubro-negro baiano perdeu a primeira partida em casa nesta Série B, mas se mantém na segunda colocação da competição, com 32 pontos. Já o Bragantino também permanece na 16ª posição, agora com 15 pontos, mas consegue se afastar um pouco da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vitória vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG no sábado, 11, às 16h20, no estádio Independência. Já o Bragantino joga na terça-feira, 7, em casa, no estádio Nabi Abi Chedid, às 21h, contra o lanterna Ipatinga.

Netodependência - Na primeira partida sem o atacante Neto Baiano, que foi negociado para o futebol japonês, o Vitória sofreu no primeiro tempo pela falta de um centroavante em campo.

Com a forte marcação do Bragantino no meio de campo, as melhores oportunidades do Leão vinham de cruzamentos, especialmente em jogadas pela direita com Nino Paraíba.

Em uma delas, o rubro-negro baiano teve sua melhor chance na primeira etapa, com Pedro Ken, aos 41 minutos. O meia recebeu a bola na área, driblou o defensor, mas acabou chutando em cima do goleiro Rafael Santos, que saiu bem do gol.

O Bragantino até que começou o jogo melhor nos 10 minutos iniciais, arriscando nos chutes de fora da área e escanteios. Mas o restante da primeira etapa foi dominada pelo Leão baiano, que não conseguiu transformar essa superioridade em chances claras para abrir o placar.

Desespero - O primeiro indício que o torcedor rubro-negro iria sofrer muito na segunda etapa veio logo aos dois minutos, quando em um rápido contra-ataque, Lincom ficou cara a cara com Deola, que fez grande defesa após o chute do atacante do Bragantino.

Pela direita, com Nino, o Vitória continuou a chegar com qualidade, como aos quatro minutos, quando o lateral arriscou de fora da área e Rafael fez grande defesa.

Vendo que o Vitória não conseguia criar chances claras de gol, o técnico Carpegiani (que, mais uma vez, assistiu a partida da cabine e deixou Ricardo Silva no gramado), mudou todas as peças ofensivas do time: tirou Marquinhos, Marcelo Nicácio e Leilson para as entradas de Marco Aurélio, Tartá e Eduardo Ramos.

Partindo para cima, o Vitória acabou deixando espaços para o contra-ataque do Bragantino, que começou a assustar a meta de Deola. Aos 14 minutos, os jogadores do Bragantino reclamaram muito de um pênalti, em jogada que a bola teria batido no braço do zagueiro Dankler. Mas o juiz Fifa Heber Roberto Lopes entendeu que a jogada foi normal e mandou o jogo seguir.

Entretanto, o mesmo não aconteceu aos 33 minutos, quando Gabriel derrubou Lincom, que estava de costas para o gol e ainda distante da meta de Deola. Na cobrança, o próprio Lincom bateu rasteiro no canto, sem chance para o goleiro do rubro-negro baiano.

Pouco minutos antes, aos 30 minutos, o Vitória teve sua melhor chance na partida, em falta cobrada por Marco Aurélio que bateu na trave. Mas após o gol do Bragantino, as vaias da torcida e o desespero do time colaboraram para que o Vitória não conseguisse mais criar na partida, deixando escapar três importantes pontos em casa, que podem fazer falta na reta final da Série B.

Vitória 0x1 Bragantino – 15ª rodada da Série B 2012

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA).

Data: Sexta-feira, 3 de agosto.

Horário: 21h.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-PR).

Assistentes: Arestides Pereira da Silva Jr (CBF-PR) e Otavio Correia de Araújo Neto (CBF-AL).

Gol: Lincom (Bragantino, aos 33 minutos do segundo tempo).

Cartões amarelos: Mansur, Uelliton e Nino (Vitória); Preto Costa, Moreno, Robertinho (Bragantino).

Renda: R$ 177.630,00

Público: 12.974pagantes.

Vitória: Deola; Nino Paraíba, Dankler, Gabriel Paulista e Mansur; Uelliton, Michel (Marco Aurélio), Pedro Ken e Leílson ; Marquinhos (Tartá) e Marcelo Nicácio (Eduardo Ramos). Técnico: Paulo César Carpegiani.

Bragantino: Rafael Santos; Rafael Caldeira; Guilherme, Preto Costa (Robertinho); Victor Ferraz, Moreno (Léo), Serginho, Acleisson e Léo Jaime; Malaquias(Andrezinho) e Lincom. Técnico: Marcelo Veiga.

