Vitória perde Gabriel para jogo contra o Salgueiro

Depois de ter decidido por poupar a maioria dos jogadores titulares na partida desta quarta-feira, 15, contra o Salgueiro, o Vitória perdeu mais uma das suas principais peças do elenco.

Trata-se do zagueiro Gabriel Paulista, que contraiu uma virosa e acabou vetado do jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, no interior de pernambuco.

Igualmente diagnosticado com virose, o atacante Giancarlo também ficou em Salvador. Quem pode voltar ao time é o lateral-direito Marcos, que se recuperou de um choque no joelho e pode ser o substituto de Nino Paraíba, poupado.

Na manhã desta terça, em solo pernambucano, o técnico Caio Júnior comandou o último treinamento antes do duelo contra o Salgueiro. O treinador promoveu um treino tático e focou em jogadas de bolas paradas.

Na Toca do Leão, a maioria dos jogadores que foram titulares contra o Bahia fizeram apenas um treino regenerativo. Os reservas treinaram normalmente.

Nesta quarta, o Vitória deverá começar a partida com a seguinte formação: Wilson; Dimas, Fabrício, Reniê e Danilo Tarracha; Michel, Neto Coruja, Cáceres, Marquinhos e Vander; Marcelo Nicácio.

adblock ativo