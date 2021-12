Vitória perde Escudero e Dinei para duelo com Corinthians

Se Caio Júnior ganhou o retorno de Luís Alberto, que deve ser relacionado para a próxima partida, o treinador ganhou dois problemas para montar o time que encara o Corinthians no domingo, 11, fora de casa.

O meia Escudero e o atacante Dinei foram vetados pelo departamento médico e são desfalques confirmados para o confronto. Danilo Tarracha e Michel, que reclamaram de dores após o jogo contra o Fluminense, estão com o sinal de alerta ligado, mas devem estar 100% até a partida.

O argentino foi substituído ainda na primeira etapa contra o Flu, após a assistência para o gol de Maxi Biancuchi. No treino de quinta-feira, 8, o gringo apenas observou os companheiros em campo, enquanto fazia tratamento com uma bolsa de gelo na coxa direita.

Um exame realizado após as atividades não diagnosticou nenhuma lesão, mas o meia foi vetado por precaução. Ele ainda sente dores e caminha com dificuldades.

Já o centroavante está com um edema na parte posterior da coxa e está fora das duas próximas partidas do Leão (contra Corinthians e Ponte Preta). De acordo com o departamento médico, caso apresente melhora no meio da semana, Dinei será liberado para fazer exercícios leves.

O Vitória entra em campo neste domingo, às 16h, no Pacaembu, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

