Vitória perde em Juazeiro, mas confirma vaga na final

Embora tenha perdido por 2 a 0 para a Juazeirense na tarde deste domingo, 5, no Estádio Adauto Morais, o Vitória chegou à sua 12ª final consecutiva no Campeonato Baiano e, com vantagem, decidirá o título contra o rival Bahia.

A classificação rubro-negra se deu porque, no jogo de ida, disputado na última quinta-feira, 2, no Barradão, o Leão havia goleado o Cancão de Fogo por 4 a 0. O Vitória levou para a partida em Juazeiro a vantagem de poder perder por até três gols de diferença.

Desfalcado de quatro dos seus principais jogadores, o time do técnico Caio Júnior entrou em campo com uma postura defensiva no primeiro tempo e nitidamente disposto a administrar a vantagem. Após falha individual do zagueiro Fabrício, porém, o Cancão de Fogo fez 1 a 0, aos 41 minutos. Gol de Deon.

Na segunda etapa, Caio Júnior avançou o posicionamento da sua equipe e o Vitória igualou a partida. Mas o rubro-negro pecou nos lances de finalização e deixou escapar as chances de empatar o certame. No final do jogo, aos 46 minutos, Madson fez o segundo gol do time da casa.

O primeiro Ba-Vi que decidirá o Campeonato Baiano será disputado na tarde do próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova. O segundo jogo acontece no dia 19, no Barradão. Haverá clássicos também no interior: Juazeirense e Juazeiro duelarão em dois jogos na disputa pelo terceiro lugar.

Leão no regulamento - Desfalcado dos titulares Gabriel Paulista, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero, o técnico Caio Júnior mandou a campo um Vitória todo fechado no primeiro tempo. Mas o seu time não soube contra-atacar e se limitou apenas a tentar bloquear as investidas da Juazeirense.

Necessitado de uma goleada, o Cancão de Fogo teve maior volume de jogo e foi para cima. A primeira chegada do time da casa aconteceu aos nove minutos: Deon recebeu passe na grande área, girou sobre a marcação rubro-negra e mandou chute forte, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 22, Capone arriscou chute da entrada da área e mandou a bola perto do gol de Deola; para fora. No minuto seguinte, o Vitória fez a sua melhor jogada de ataque: Vander lançou Maxi Biancucchi na área e o atacante argentino, livre, chutou a bola em cima do zagueiro Edy, que desfilou para escanteio.

Maxi tentou chute colocado, aos 27, mas mandou por cima. A primeira etapa parecia sob controle, mas Fabrício escorregou aos 41 minutos e entregou a bola para Josi, que serviu Deon na entrada da área, pelo lado direito. O rápido atacante passou por Deola e mandou a bola, pelo alto, no canto direito da meta rubro-negra; a bola ainda bateu na trave antes de entrar. 1 a 0 que premiou todo o esforço do Cancão de Fogo na primeira etapa.

Cancão de Fogo valente - O Vitória voltou para o segundo tempo com duas mudanças: entraram Marquinhos e Marcelo Nicácio e saíram Maxi Biancucchi e Dinei, respectivamente. A Juazeirense lançou Cicinho em lugar de Neném. O Cancão de Fogo seguiu irrequieto, mas o Leão adotou uma postura mais ofensiva e equilibrou a partida.

O rubro-negro teve chance de empatar logo aos dois minutos, mas Marcelo Nicácio, livre na grande área, foi relapso na finalização e mandou para fora. Aos 20, Maikon deixou a bola escapulir e Marcelo Nicácio teve a chance de marcar, mas mandou a bola em cima do goleiro. Na sobra, pelo lado esquerdo, o atacante serviu Vander no meio da área, mas o jovem atacante mandou por cima.

Nino Paraíba sentiu dores musculares, aos 23 minutos, e foi substituído por Neto Coruja. Dois minutos depois, Marquinhos recebeu passe de Marcelo Nicácio e emendou chute forte; Maikon defendeu. Aos 29, Rodrigo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceu com perigo, mas Deola fez uma grande defesa.

Aos 38, Marcelo Nicácio aproveitou cruzamento e mandou para as redes, mas estava impedido e o árbitro invalidou. Aos 46, Madson aproveitou corta-luz de Quirino e, da entrada da área, mandou a bola no canto esquerdo de Deola para fazer 2 a 0. Tarde demais. E o Cancão de Fogo, que, neste momento, detém a maior pontuação do Estadual, se vê prejudicado por um regulamento mal elaborado. Verá de longe a badalada final do Baianão.

