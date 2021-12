Vitória perde em casa na estreia da Série B

De nada adiantou os 24 dias de treinamento do Vitória. Desorganizado, o time perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na tarde deste sábado, 9, no Barradão, na estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota irritou a torcida rubro-negra, que vaiou o time e protestou durante a partida.

Vitória vai tentar se recuperar na Série B no próximo sábado, 16, às 16h30, contra o Oeste, em São Paulo. Antes, terá uma partida contra o Asa, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 13, em Arapiraca.

O jogo

O primeiro tempo começou com os dois times frios. Parece que a chuva que atingia o Barradão estava esfriando os ânimos dos jogadores. O Vitória, de forma acanhada, buscava o ataque e o Sampaio Corrêa tentava se defender.

Jorge Wagner teve duas chances, ambas ele estava sozinho na área do Sampaio Corrêa. Em um, aos 8, ele chutou forte para fora e outro, aos 11, tocou devagar para fácil defesa de Ruan.

O Sampaio assustou aos 13 minutos. Válber dominou arriscou o chute de fora da área e Fernando defendeu. Um minuto depois, Válber que tentou surpreender Fernando, mas o goleiro do Vitória estava atento. O jogo começou a ficar pegado, sem grandes chances para os times.

Aos 40 minutos, o gol do Sampaio Corrêa. Raí cobrou escanteio, Edvânio cabeceou na trave e a bola sobrou para Robert, que colocou no fundo da rede.

O Vitória ficou atordoado com o gol e, aos 41, Pimentinha quase amplia o marcador. Ele avançou com velocidade, invadiu a área e chutou com categoria, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Sampaio assusta mais

O segundo tempo começou com duas alterações no Vitória. Flávio entrou no lugar de Dakson e Jorge Wagner saiu para dar lugar a Rayner. O time voltou com mais velocidade, mas sem muita organização.

E o segundo gol do Sampaio saiu aos 12 minutos. Válber foi chegando na área, não recebeu combate e chutou forte para gol, sem chances para Fernando.

O gol irritou ainda mais a torcida rubro-negra, que passou a gritar "queremos jogadores" e "diretoria de terceira divisão". Alguns torcedores passaram a ficar de costas para o campo como forma de protesto.

O Vitória não tinha organização e só restava cruzamentos e bola parada na área, mas a zaga do Sampaio ou o goleiro Ruan levava a melhor em todos os lances.

O Sampaio Corrêa ainda assutou com Pimentinha duas vezes. Aos 30, ele cruzou rasteiro e Luis Gustavo fez um corte provdencial. Um minuto depois, ele passou por dois zagueiros do Vitória e chutou rasteiro, mas a bola saiu.

O último lance de perigo também foi do time de São Luis do Maranhão. Edgar invadiu a área e cruzou rasteiro, Válber esticou a perna e tocou para fora, com o gol aberto.

