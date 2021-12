Agora, de fato, pior não pode ficar. Depois de levar cinco do Ceará no Nordestão, ser eliminado pelo J. Malucelli na Copa do Brasil e perder o Baianão para o rival, eis que o Vitória consegue, enfim, chegar ao fundo do poço. Com a derrota vergonhosa neste domingo, 24, para o Figueirense, por 1 a 0, no Barradão, o Leão desdentado está na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Nem adiantou comemorar o jogo de número 600 do Barradão em jogos oficiais. O penetra Figueirense aproveitou a crise vermelha e preta e venceu sem precisar fazer força. Os catarinenses só chutaram em direção ao gol duas vezes. Uma acabou entrando.

Moysés Suzart Vitória perde em casa e segue no Z-4; veja o gol

Quando a qualidade e o planejamento dentro de campo somem, o torcedor se apega às forças ocultas, promessas e algumas coincidências. Há um ano, após o mesmo número de rodadas, o Vitória pedia para o Criciúma, em casa, e Ney Franco assumia o cargo. Foi o início da virada rubro-negra.

Nesta segunda, 25, bem na hora do almoço, ao meio-dia, Ney Franco vai conceder sua primeira entrevista. O papo promete ser indigesto. Coincidentemente, Ney assume o Vitória na 17ª rodada do Brasileirão, mas com um time em último na tabela.

Antes, o Vitória terá mais uma competição pela frente, sem expectativa de sucesso. Vai estrear na Sul-Americana, contra o Sport, na próxima quinta. Ney ainda vai decidir se coloca time reserva e foca no Brasileiro ou vai com o grupo completo. A primeira opção é a mais provável na atual situação. No Brasileirão, o próximo confronto acontece no domingo, 31, contra o Flamengo, no Barradão, às 18h.

O jogo

Neste domingo, nem com a entrada de Escudero, no segundo tempo, conseguiu se impor contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento. O argentino entrou no segundo tempo, quase faz um gol e deu passes precisos. Porém, ninguém acompanhava as jogadas do agora camisa 10 do Leão.

No primeiro tempo, o gringo apenas assistiu o jogo do banco. Por incrível que pareça, o Vitória começou bem, pressionando a saída do Figueirense. As entradas de Nino e Juan deram mais qualidade nas laterais, mas um erro crucial continuava: o Rubro-Negro não chutava ao gol. A primeira defesa do goleiro do Figueira só aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, com chute de Aguiar.

Abismo

No final do primeiro tempo, Wilson se machucou ao evitar um contra-ataque do visitante e cedeu lugar, no intervalo, para a estreia de Júnior Fernandez, que entrou junto com Escudero. O Vitória melhorou consideravelmente. Chutou mais e parecia questão de tempo o primeiro gol. Mero engano. Aos 29 da última etapa, com saída errada de Adriano, Everaldo empurrou o Vitória para a lanterna.

Alguns torcedores ficaram mudos. Apenas algumas pessoas nas arquibancadas ainda incentivaram e comemoraram um pênalti marcado a favor do Vitória. Todos esperavam Escudero na cobrança, mas Juan fez questão de bater. Goleiro de um lado, bola para o outro, mas para o lado de fora do gol. Silêncio total no 600º jogo do Barradão. Torcedores foram embora antes do fim. Uma festa de segunda divisão...

