Vitória perde em casa e segue no Z-4

A torcida do Vitória foi em peso ao Barradão, mas os mais de 27 mil torcedores presentes deixaram o estádio decepcionados com a derrota de 1 a 0 para o Cruzeiro, em jogo que o Leão atuou com um atleta a mais desde os 10 minutos do 2º tempo e ainda perdeu um pênalti no fim, o 3º consecutivo neste Brasileirão.

O resultado mantém o Vitória com 35 pontos, na zona de rebaixamento da competição, a dois pontos do 16º colocado, restando seis rodadas para o fim do campeonato, com três jogos em casa e outros três fora de Salvador. O próximo compromisso do Rubro-Negro será na sexta-feira, às 18h30 (da Bahia), contra o Fluminense, no Maracanã, em dia e horário diferenciados por conta das eleições no domingo.

O jogo

O Vitória iniciou a partida com algumas surpresas na escalação. Além das já esperadas entradas de Victor Ramos, no lugar de Kanu, e de José Welison, na vaga de Marcelo, o técnico Argel Fucks preteriu Cádenas por Serginho, e optou por David para substituir o contundido Marinho, deixando Euller na lateral-esquerda.

As mudanças no Leão não sortiram efeitos positivos ou negativos a ponto de influenciar no adamamento da partida. Como esperado, mesmo com o Cruzeiro atuando com cinco titulares poupados para o duelo de quarta-feira, contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, a partida foi franca e equilibrada nos seus 45 minutos iniciais. Tanto o Vitória quanto a Raposa rondaram constantemente a área adversária, mas pouca vezes as duas equipes foram efetivas.

O Rubro-Negro teve duas boas chances de abrir o marcador. Primeiro, em ótima cabeçada de Kieza, que passou raspando a trave. Depois, após grande jogada e cruzamento rasteiro de David pela direita, a zaga mineira afastou o perigo.

O Cruzeiro também criou somente duas oportunidades claras: com o uruguaio De Arrascaeta, chutando por cima do gol, e no lance do tento da equipe celeste, em escanteio pela esquerda, com o volante Ariel Cabral tocando de cabeça no meio da defesa do Leão. Com razão, o goleiro Fernando Miguel reclamou de impedimento do zagueiro Manoel, que o teria atrapalhado no lance, mas a arbitragem ignorou as queixas do arqueiro.

O Leão voltou para a etapa final com Cárdenas no lugar de Serginho, que pouco produziu para justificar a titularidade. A mudança deixou o time mais 'ligado', ainda mais que logo aos 9 minutos, em boa jogada de Kieza, o zagueiro Léo foi expulso e o Vitória ficou com um a mais em campo.

A partir daí o que se viu foi um jogo de ataque contra defesa, com o Vitória, empurrado por mais de 25 mil torcedores, sofrendo muito para conseguir penetrar na retranca mineira. Fernando Miguel praticamente apenas assistiu à partida no 2º tempo. Sem criatividade, mas com muita disposição, o Leão tentava chegar ao gol principalmente com lançamentos na área para Zé Love e Kieza, com a defesa do Cruzeiro levando a melhor na grande maioria das vezes.

E de tanto insistir no 'chuveirinho', o Vitória acabou vendo seu esforço compensado em forma de um pênalti marcado sobre Kieza, puxado quando ia cabecear a bola pelo zagueiro Manoel, aos 38. O Barradão se inflamou, mas a torcida não contava com a péssima cobrança de Cárdenas, que bateu a meia altura, longe do canto, para defesa fácil de Rafael. Foi o 3º pênalti consecutivo perdido pelo Leão na Série A.

O lance derrubou o ânimo da equipe e até mesmo nas arquibancadas. O time passou a ser vaiado e até um coro em peso de “Segunda Divisão” ecoou no estádio. Depois disso, nenhum lance significativo foi criado e o placar terminou mesmo em 1 a 0 para o Cruzeiro.

Luiz Teles Vitória perde em casa e segue no Z-4

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 CRUZEIRO

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus (Vander), Victor Ramos, Ramon e Euller; Willian Farias, José Welison e Serginho (Cárdenas); Kieza, Zé Love e David (Alípio). Técnico: Argel Fucks

Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel, Léo e Bryan (Edimar); Denílson, Bruno Ramires (Robinho), Ariel Cabral e Arrascaeta

(Bruno Rodrigo); Alisson e Willian. Técnico: Mano Menezes

GOL: Ariel Cabral, aos 39 minutos do 1º tempo;

LOCAL: Barradão, em Salvador

ÁRBITRO: Thiago Duarte Peixoto

ASSISTENTES: Danilo Ricardo Simon Manis e Herman Brumel Vani (trio de SP)

CARTÕES AMARELOS: Zé Love e José Welison (Vitória); Manoel e Robinho (Cruzeiro) CARTÃO VERMELHO: Léo, aos 10 minutos do 2º tempo;

PÚBLICO: 27.489 pagantes

RENDA: R$ 262.751,00

