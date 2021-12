Vitória perde em casa e se complica na Copa do Brasil

Análise de jogo

Em um só jogo, o Vitória viu a invencibilidade de 18 jogos derrubada, a sequência de 11 triunfos consecutivos no Barradão interrompida e o sonho de conquistar sua primeira Copa do Brasil ameaçado. Isso tudo com a derrota para o Paraná, no domingo (13), por 2 a 0, no jogo de ida da 4ª fase do torneio.

O Leão agora precisa vencer por três gols de diferença no Durival Britto, em Curitiba, na quarta-feira (19), para garantir vaga nas oitavas de final. Se ganhar por 2 a 0, o duelo será decidido nos pênaltis. Qualquer outra diferença de dois gols no placar dá a classificação ao Vitória.

A partida também rendeu um momento especial para Guilherme Biteco, responsável pelo segundo gol do time paranaense. Ele dedicou o tento ao irmão, Matheus Biteco, que morreu no acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, em novembro último.

Antes do próximo compromisso pela Copa do Brasil, o Leão visita no domingo o Vitória da Conquista pela semifinal do Baianão.

O jogo

A partida começou bem para o Vitória, que passou praticamente todo o primeiro tempo pressionando o Paraná.

As principais chances surgiram de jogadas armadas por Cleiton Xavier, que deixava André Lima ou David em posição de finalização.

Um bom exemplo da sintonia dos três foi aos 16 minutos, quando David dá belo passe para Cleiton Xavier, que, de fora da área, lança para André Lima cabecear para fora.

O mesmo Cleiton Xavier quase abriu o placar quando, numa jogada de contra-ataque, deu uma arrancada pela direita e cruzou rasteiro para a defesa do goleiro Leo. Momentos antes, deu belo passe para Patric perder uma chance clara de frente para o gol.

A pressão que a equipe do Vitória imprimia ao Paraná começou a cansar os jogadores ao final dos primeiros 30 minutos. O Leão já não conseguia furar a defesa do tricolor e não tinha mais o mesmo gás para acompanhar o adversário em jogadas de contra-ataque.

E foi justamente aí que o Paraná começou a equilibrar a partida e a chegar mais perto do gol de Fernando Miguel. E aos 48, em cobrança de escanteio, Airton se valeu do cochilo da zaga rubro-negra e fez o primeiro gol do jogo.

O Paraná voltou para a etapa final mais confiante, e começou a se impor mais em campo. O Vitória, mais acuado, começou a apostar nos contra-ataques, mas, quando não perdia a bola no meio campo, pecava na finalização.

Com pressa para mudar o jogo, Argel gastou suas substituições reforçando o ataque: trocou os meias Cleiton Xavier e Gabriel Xavier por Pineda e Jhemerson, e o volante Bruno Ramires por Paulinho.

O tiro saiu pela culatra: o Vitória continuou sem marcar e ainda ficou mais exposto a contra-ataques. Tanto que, aos 43, Guilherme Tavares recebeu bola na área e cruzou para Guilherme Biteco, que ampliou para os visitantes.

Com o clima em campo já ruim para o Vitória, azedou de vez com a expulsão de Paulinho, aos 45 minutos, por reclamar com o árbitro.

