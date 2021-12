Vitória perde em casa e praticamente dá adeus ao título

Em uma de sua piores exibições na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, o Vitória perdeu por 3 a 2 de virada para Náutico em duelo disputado em pleno Barradão, na tarde deste sábado, 31. Com esse resultado, o Leão caiu para terceira posição e praticamente dá adeus à briga pelo título, já que o líder Botafogo venceu o seu arquirrival Bahia, por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro estacionou nos 57 pontos e vê o Botafogo abrir oito pontos de vantagem na ponta da tabela. Já o time pernambucano chegou aos 52 pontos e ressurge na briga pelo acesso.

O Leão estava a nove jogos sem derrotas, mas agora amarga uma série de três partidas sem triunfo. O time baiano só poderá quebrar esse jejum no próximo sábado, 7 de novembro, quando enfrenta o Macaé, no estádio Moacyrzão, no Rio de Janeiro, às 16h30 (horário da Bahia). Já o Náutico recebe o Paraná no mesmo dia e horário na Arena Pernambuco, em Recife.

O jogo

Com marcação avançada, o Vitória não deu sossego para o Náutico no início do jogo. O rubro-negro começou melhor a partida com boas trocas de passes e jogadas pelos lados do campo. E foi pela ponta direita que nasceu o gol do Leão. Aos 12 minutos, Diogo Mateus botou a bola na cabeça de Elton, que testou a bola para o chão., sem chances para Júlio Cesar.

O Náutico, que até então abusava dos lançamentos de longa distância, foi chegando aos poucos. E, quando o relógio marcava 24 minutos do primeiro tempo, Gatito fez duas ótimas defesas e salvou o Vitória de levar o empate ainda no primeiro tempo.

Na primeira, Bergson recebeu a bola pela esquerda e chutou cruzado para boa defesa do goleiro. No rebote, o atacante do Náutico cruzou na medida para Daniel Morais, dentro da pequena área, completar de primeira. Gatito fez outra grande defesa.

A partir daí, o jogo ficou truncado. Com a Timbu com maior posse de bola, mas sem criar outras grandes oportunidades. Já o Vitória fez o suficiente para terminar o primeiro tempo com vantagem no placar.

Apagão

O segundo tempo começou, mas parecia que o Vitória não estava em campo. Com apenas 15 minutos já estava 3 a 1 para o Náutico. Muitos irão atribuir a péssimo etapa complementar do Leão à saída de Escudero, já que David entrou durante o intervalo. Mas mesmo com o argentino em campo, dificilmente o panorama da partida seria outro.

Exemplo disso é que logo aos 30 segundos do segundo tempo, o Timbu já tinha chegado ao empate. João Ananias cruzou rasteiro, a defesa do Vitória assistiu a passagem da bola e Daniel Moraes, de carrinho, empurrou a pelota para o fundo das redes.

Sete minutos depois, o Náutico tomou a dianteira do placar. Kanu errou na saída e entregou a redonda para Guilherme Biteco. O meia partiu para cima da marcação e finalizou forte. A bola ainda desviou em Diego Renan antes de entrar.

Oito minutos mais tarde, o Náutico praticamente liquidava o jogo. Hiltinho avançou pela direita e cruzou rasteiro. Diogo Mateus ficaria com a bola, mas escorregou e facilitou as coisas para João Ananias, que livre, tocou na saída de Gatito Fernández.

Aos 18 os torcedores rubro-negros já começavam a deixar o Barradão.

Na tentativa de reverter o placar, Vagner Mancini apostou nas entradas dos jovens Yan e Rafaelson, nos lugares de Vander e Elton, respectivamente. O Leão até retomou o controle do jogo, mas não criava oportunidades efetivas de gol. Aos 38, o Vitória reacendeu a esperança dos torcedores. Júlio Cesar pegou um recuo de bola do parceiro com as mãos e o árbitro assinalou tiro livre indireto. Na cobrança, Yan rolou para Rafaelson, que chutou forte e acertou o canto da meta de Júlio Cesar. A bola ainda desviou na barreira antes de parar no fundo das redes.

O time baiano ainda tentou o empate apostando na bola aérea, mas o placar não foi mais movimentado.

