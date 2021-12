<GALERIA ID=18742/>

Uma partida digna de final de campeonato. Em um jogo aberto, com claras chances de gols dos dois lados, o Vitória foi derrotado para o Cruzeiro por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 13, no Barradão, e viu a equipe adversária levantar a taça do Brasileirão de forma antecipada.

Apesar da pressão rubro-negra, principalmente na primeira etapa, o Leão não segurou a eficiência do poder de fogo do melhor ataque do torneio e sofreu o primeiro revés em casa no segundo turno - o segundo no campeonato.

William abriu o placar para o Cruzeiro, aos 36 minutos da primeira etapa. Dinei empatou para o Leão logo aos cinco do segundo tempo, mas Júlio Baptista, aos 25, e Ricardo Goulart, aos 35, trataram de sacramentar o triunfo da Raposa.

Mesmo com a previsão de que o time celeste seria o campeão na partida do Barradão, a taça oficial de campeão só será entregue pela CBF na partida seguinte, no próximo domingo, 13, quando o Cruzeiro recebe a Ponte Preta, em Uberlândia, no triângulo mineiro.

Com o resultado, o Vitória ficou estagnado na sexta posição, com 51 pontos. O Goiás, adversário direto do Leão, bateu a Ponte Preta, foi a 56 pontos, ultrapassou o Botafogo e agora é o quarto colocado - primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.

O Vitória se prepara para mais um duelo em casa na reta final do Brasileirão. No próximo domingo, 17, o Vitória recebe o Santos no Barradão, às 16h (horário de Salvador).

O Cruzeiro, devido à punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), não vai poder receber a taça no Mineirão e vai medir forças com a Macaca no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), no mesmo dia e horário.

Veja os gols

Diego Barreto Vitória perde e vê Cruzeiro conquistar título no Barradão

Partida ofensiva

O Vitória não se intimidou com o retrospecto do Cruzeiro e partiu para cima do time visitante para fazer valer seu mando de campo. A primeira etapa foi totalmente aberta e brilhou a estrela do goleiro Fábio.

Com pelo menos quatro defesas espetaculares, ele impediu que o rubro-negro convertesse as chances criadas e segurou o Cruzeiro lá atrás. William Henrique ainda acertou a trave final da partida e o resultado se manteve.

O time celeste, por outro lado, foi mais eficiente que o Vitória e anotou seu 72º gol no campeonato - mantendo a média de 2,11 gols por partida - e venceu, com louvor, a partida que definiu o título por antecipação.

Tricampeonato azul

O Cruzeiro entrou em campo precisando apenas de um empate para se tornar o campeão nacional. Então com 71 pontos, o time era "seguido" de perto pelo Atlético-PR, com 58. Restando quatro jogos para o fim do torneio, o Furacão poderia chegar 70 pontos e não ultrapassaria a equipe mineira.

Depois de conquistar o Brasileirão em 1996 e em 2003 (primeiro campeão da era dos pontos corridos), o time sacramentou o título na edição de 2013 depois de bater todos os adversários, ter o ataque mais positivo e a segunda defesa menos vazada da competição (até a 34ª rodada).

Antes do Cruzeiro, somente o São Paulo, em 2007, havia sido definido campeão com quatro rodadas de antecedência.

