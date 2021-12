Vitória perde e se mantém na lanterna do Brasileirão

O Vitória precisava de um triunfo para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, iniciar a reação para sair da zona da degola. No entanto, jogando contra o Flamengo no Barradão, o Leão não fez o dever de casa e perdeu por 2 a 1. O resultado mantém o time comandado por Ney Franco na última colocação com 15 pontos. Resta agora ao rubro-negro baiano tentar reagir contra o Santos no próximo sábado, 6, no Pacaembu.

O triunfo da última quarta-feira, 27, contra o Sport, pela Copa Sul-Americana, fora de casa, deu certa confiança para o torcedor do Leão para a partida deste domingo contra o Fla, pela 18ª rodada do Brasileirão. Porém, o time carioca manteve o embalo da sequência de triunfos na competição.

O jogo

O duelo entre os times rubro-negros começou equilibrado. Na tentativa de sufocar o adversário, o Vitória pressionava a saída de bola do Flamengo. Em contrapartida, o clube carioca não se intimidou e, aos 14 do início, o meia Everton invadiu a área do Leão e mandou um chute cruzado. A bola bateu na trave e sobrou para o goleiro Fernández fazer a defesa.

Quatro minutos após o susto, o Vitória mostrou que continua com sérios problemas no setor defensivo. O volante Luís Aguiar errou o passe ao recuar a bola para a defesa, a pelota sobrou para Paulinho que, cara a cara com o goleiro Fernández, chutou para fora.

Aos 32 minutos, o zagueiro Marcelo marcou de cabeça após cobrança de escanteio, abrindo o placar da partida. Sete minutos depois, veio a reação do Leão. Num bate-rebate na área do Fla, Caio chutou e marcou seu quinto gol no campeonato.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou mais organizado e tomando mais a iniciativa do jogo do que o time da casa. O Vitória não conseguia criar, enquanto o Flamengo pressionou até conseguir desempatar. Aos 23 minutos, Alecsandro marcou de pênalti.

O fim do jogo ia se aproximando, mesmo com dificuldades na criação e na defesa, o Vitória teve a chance de, novamente, empatar a partida. Aos 31 minutos, Juan não conseguiu converter o pênalti a favor, e viu o goleiro do Flamengo, Paulo Victor, fazer a defesa que garantiu o triunfo do time carioca.

Vitória perde e se mantém na lanterna do Brasileirão

