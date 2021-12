Vitória perde e liga sinal de alerta na Copa Chivas

A equipe Sub-20 do Vitória, que conquistou um empate e um triunfo nas duas primeiras partidas da Copa Chivas, no México, perdeu para o Atlas na quinta-feira, 30, e saiu da zona de classificação no Grupo A. O rubro-negro foi derrotado por 1 a 0 e caiu para a terceira posição na chave, restando duas rodadas para o fim da primeira fase.

O time mexicano lidera a chave com 100% de aproveitamento, enquanto o Monterrey, que perdeu para o Vitória na quarta-feira, 29, ocupa a segunda posição com seis pontos. O Leão permanece com quatro pontos e caiu para terceiro no grupo.

Os comandados de Carlos Amadeu descansam nesta sexta-feira e se preparam para enfrentar o Yokohama, do Japão, no sábado, 31.

Completam o grupo do Vitória o Chivas Guadalajara (do México), em quarto e o FC Dallas (dos Estados Unidos) na quinta posição. Os japoneses - próximos adversários do Vitória - seguem na lanterna do grupo, com três derrotas nos três jogos disputados. Somente os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a próxima fase.

O Grupo B é liderado pela Seleção da Colômbia, com sete pontos, seguido pelo Tijuana, do México, com seis pontos ganhos. Monarcas (México), Liverpool (Inglaterra), Universidad Católica (Chile) e Chivas USA (Estados Unidos) completam a chave.

