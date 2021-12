O Vitória perdeu para o Red Bull Brasil por 1 a 0 e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta terça-feira, 10, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela segunda fase da competição. O gol solitário da partida foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, por Rodrigo.

José Cairo* Vitória perde e é eliminado da Copa São Paulo

O Leãozinho não conseguiu se encontrar durante a partida e viu o time paulista dominar o confronto a maior parte do tempo.

Com o triunfo, o 'Toro Loko', como é conhecido o time paulista, espera o resultado do jogo entre Paulista x Atletico-GO para saber quem será o adversário da próxima fase. O jogo ocorre nesta terça, às 17h30, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

O jogo

O Leãozinho encontrou dificuldades para jogar durante o primeiro tempo. Sob sol forte de Jundiaí, o Rubro-Negro não conseguiu se encontrar dentro de campo. Nas poucas chances que teve, o time do RB Brasil conseguiu interceptar.

Aos 14 min, o Toro Loko abriu o placar com Rodrigo, que finalizou e viu o goleiro Lucas, do Vitória, falhar. O goleiro do Leão não conseguiu segurar a bola. Depois do gol, o time acordou.

Aos 20 min, o Vitória foi pra cima e chutou, mas a bola saiu sem perigo na meta do goleiro do time Felipe. O que mudou, no entanto, foi apenas na atitude. O Toro Loko continuou levando mais perigo nas vezes em que chegou no setor ofensivo.

No finzinho da primeira etapa, o atacante Eron chegou com perigo duas vezes na meta do goleiro Felipe, mas não conseguiu abrir o placar para o Leãozinho.

No último minuto do primeiro tempo, Hebert e Jhemerson tabelaram pela esquerda, na entrada da área. Jhemerson deu o último passe para Herbert finalizar. Na hora de chutar, o atleta foi impedido pelo defensor do RB Brasil.

Em busca do empate

No segundo tempo, o time do Leão voltou com outra atitude, mais atento, no entanto faltava mais cuidado com o último passe. Até os 25 minutos do segundo tempo, o Leãozinho não conseguiu levar perigo à meta do goleiro Felipe.

O RB Brasil já não estava tão bem quanto no 1º tempo, mas nas oportunidades em que aparecia no ataque, levava mais perigo para o goleiro Lucas.

O meia-atacante Luan, do Vitória, começou a se destacar e a infernizar a defesa adversária a partir dos 27 min. Ele recebeu pela esquerda, driblou, cruzou e viu a zaga cortar a chance criada.

Parecia que era por ali o caminho do gol do empate. Aos 30 min, Luan cria outra jogada e passa para Rafaelson no meio dos zagueiros, mas a bola foi outra vez interceptada.

O Vitória precisava de um empate para levar o jogo para os pênaltis e foi para cima do Toro Loko. Aos 42 min, Luan fez outra jogada individual pela esquerda, cruzou para Eron e a zaga do time paulista novamente afastou.

Nos últimos minutos, só deu Vitória. Em cobrança de falta, aos 49 min, o goleiro Felipe evitou o que seria o gol de empate do Vitória. Na última oportunidade do jogo, Luan recebeu bola rebatida da defensa e tentou finalização de fora da área, mas a bola saiu fraca e foi direto nas mãos do goleiro.

* Estagiário sob supervisão do editor Nelson Luis

