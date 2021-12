Em fim de jogo eletrizante, Vitória perde para o Botafogo e emenda quarto jogo sem vencer. Time está na terceira posição, mas pode até ficar fora do G4 a depender do resultados do jogos de Paysandu e América-MG. Botafogo vence e abre três pontos do segundo colocado no momento, o Sampaio Corrêa.

Teófilo Henrique Vitória perde e chega ao quarto jogo sem triunfo

O jogo

No primeiro tempo, o jogo foi morno e as duas equipes tiveram poucas oportunidades, apesar do Vitória mostrar mais vontade de chegar ao ataque e errar muito nas finalizações. Em um lance, o Botafogo perdeu a chance de ir para o intervalo à frente, com Lulinha que sozinho na grande área chutou em cima do goleiro rubro-negro.

Antes da parada técnica, aos 23 minutos, o Vitória teve três lances de perigo em cruzamentos e cobrança de escanteio. Já após a parada, o time carioca assustou o Leão com jogadas de Fernandes e chance clara que Lulinha perdeu.

Etapa final melhor

No segundo tempo o jogo começou a mil e o Vitória teve as melhores chances. No primeiro minuto Diogo Mateus cruzou e o goleiro do Bota ficou com a bola. Na sequência Tomas invadiu a área rubro-negra e cruzou para trás para ninguém.

Aos dez minutos em cobrança de falta de Escudero manda na cabeça de Robert que manda para fora. Em seguida zaga do Botafogo da mole a bola fica com Robert que perde em divida com o Helton Leite.

O Bota, que quase não ameaçava mas conseguiu sair do zero em boa jogada. Diego Renan disputou com Elvis no alto e a bola sobrou para que Navarro emendou em belo voleio na pequena área rubro-negra, 1 a 0.

Cria da base, Rafaelson entrou no lugar de Robert e mostrou boa movimentação, mas o Vitória continuou pecando nas finalizações. Aos 47, em cobrança de escanteio, Guilherme Matthis, de cabeça, empatou. Mas após um chutão de Camacho da defesa, Sassá ganhou na corrida de Guilherme Mattis e fez o segundo do time carioca. <GALERIA ID=20303/>

adblock ativo