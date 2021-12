Vitória perde dois titulares para jogo contra o Náutico

O volante Cáceres e o lateral-esquerdo Mansur estão vetados do jogo do Vitória nesta quarta-feira, 29, às 21 horas, contra o Náutico no estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela segunda rodada da Série A do campeonato brasileiro.

Cáceres não se recuperou de uma virose e estava na manhã desta terça-feira, 28, com febre e muita tosse. Já Mansur sentiu o músculo adutor da coxa direita durante o coletivo na Toca do Leão. Edson Magal e Tarracha serão os seus substitutos.

O meia Escudero foi outro que ficou fora da atividade desta terça-feira na Toca, mas o argentino apenas foi poupado devido a dores musculares e está garantido na partida.

Com estes desfalques, o técnico Caio Junior conta com nada menos que cinco jogadores no departamento médico. Além de Cáceres e Mansur, o goleiro Deola (cirurgia na mão direita), e os volantes Luís Alberto e Michel, ambos se recuperando de lesões na coxa, seguem sem condições de jogo.

Com isso, o time que enfrenta o Timbu deve ser formado por: Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Tarracha; Neto Coruja, Edson Magal, Escudero e Renato Cajá; Maxi Biancucchi e Dinei.

adblock ativo