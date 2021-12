Vitória perde do Santos e termina 1º turno em último

O Vitória terminou o 1º turno do Campeonato Brasileiro na lanterna. Neste sábado, 6, o rubro-negro baiano perdeu por 3 a 1 para o Santos, no Pacaembu, e se manteve em 20º, com 15 pontos, a dois pontos do Palmeiras, primeiro time fora do Z4. A equipe paulista, com o triunfo, pulou para 9º lugar.

O jogo começou com as duas equipes com vontade de buscar o triunfo. Porém, o que se viu foi um festival de passes errados e faltas. Nenhuma das duas equipes deu um chute perigoso ao gol. No Vitória, o ataque falhava sempre no último toque, com Dinei isolado.

Segundo tempo movimentado

Já o segundo tempo começou a todo vapor. No primeiro minuto, Lucas Lima cobrou escanteio, Dracena desviou e David Braz completou abrindo o marcador no Pacaembu. O Santos ainda teve chances de ampliar com Leandro Damião e Gabriel. E, de tanto tentar, acabou conseguindo. Aos 6 minutos, um repeteco do primeiro gol. Lucas Lima cobrou escanteio novamente, Edu Dracena desviou e Braz escorou para ampliar.

Depois do segundo gol, Ney Franco tirou Caio e colocou Luís Aguiar no Vitória. Mas a alteração não deu resultado e o rubro-negro continuou levando sufoco do Santos. Aos 11, Lucas Lima tocou para Thiago Ribeiro dentro da área e Gatito Fernandez fez bela defesa impedindo o terceiro gol.

O Vitória conseguiu diminuir aos 19 minutos. Nei Paraíba fez um belo cruzamento e a Dinei cabeceu para o gol, sem chances para Aranha. Após o gol, o Vitória foi para cima e teve chance de empatar aos 21 minutos em cobrança de falta. Mas Neto Coruja chuta longe do gol.

Mas a alegria rubro-negra durou pouco. O Santos começou a dominar a partida aos 25 minutos. Aos 29, Lucas Lima chutou dentro da área e Gatito espalmou. Leandro Damião aproveitou e tocou para o fundo da rede, ampliando o marcador.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, 10, às 22h, contra o Internacional no Barradão. Já o Santos enfrenta o Sport, em Recife, ás 21h.

