Vitória perde do Grêmio em casa e sai em desvantagem na Copa do Brasil

O Vitória se complicou na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao perder para o Grêmio por 3 a 0, nesta terça-feira, 27, no Barradão. Agora o Rubro-Negro vai precisar vencer o Tricolor por quatro gols de vantagem para ficar com a vaga na próxima terça-feira, quando os times voltam a se encontrar, dessa vez em Porto Alegre. Um triunfo com diferença de três gols leva a partida para os pênaltis, e qualquer resultado inferior elimina o Leão.

A partida de ida das oitavas de final mostrou um Vitória covarde, que mesmo mandante, abriu mão de atacar e se limitou a defender a própria área durante boa parte do jogo. Antes de voltar a enfrentar o Grêmio, o Rubro-Negro recebe o Avaí, sábado, pela Série B do Brasileiro.

O jogo

A ideia de Ramon Menezes para o jogo foi receber o Grêmio com uma linha de cinco defensores. O treinador já tinha usado o esquema com três zagueiros em outras oportunidades, mas sempre fora de casa. Apesar de que, na prática, quando a bola começou a rolar o comportamento do Rubro-Negro foi de quem estava longe de seus domínios.

O time gaúcho era o único que frequentava o campo de ataque, e foi também quem chegou com perigo pela primeira vez. Aos 14 minutos Jean Pyerre passou por dois marcadores, invadiu a área e chutou cruzado. A bola tinha endereço, mas foi desviada no meio do caminho e ganhou a direção da linha de fundo.

Se o plano de Ramon era contra-atacar, só aos 27 minutos ele foi colocado em prática. Ainda assim, sem sucesso. Lucas Arcanjo tentou ligação direto com David, o atacante correu bastante, mas perdeu no corpo para Lucas Silva que sequer conseguiu finalizar.

Enquanto isso, a pressão dos visitantes continuou. E aí, aos 30’, veio o gol gremista. O Imortal avançou pelo lado direito do ataque, com Lucas Silva. Ele cruzou na área, e depois de uma disputa entre Alisson e Cedric, a bola sobrou para Ricardinho, que empurrou para o fundo das redes e esperou por oito minutos até que o VAR desse o OK.

O Leão até passou a tentar ficar mais tempo com a bola depois que sofreu o gol, mas isso mudou pouco o panorama do primeiro tempo, que começou e terminou com o Grêmio melhor time em campo.

Na volta do intervalo Ramon desfez o esquema com três zagueiros e colocou Guilherme na vaga de João Victor. A outra mudança em busca do empate foi a troca de Soares por Eduardo, que pouco participou dos 45 minutos iniciais.

As mudanças fizeram o Leão ser mais presente no campo de ataque, mas foi o Grêmio que voltou balançar as redes. O Imortal tirou proveito uma saída errada da defesa rubro-negra e marcou o segundo, dessa vez com Léo Pereira, aos oito minutos do segundo tempo.

Com dois gols de vantagem, o Grêmio tirou o pé e esperou um contra-ataque para fazer o terceiro. Foi o que aconteceu aos 47’, quando Diogo Barbosa fechou o placar.

Desfalque

Antes do jogo desta terça, o Vitória confirmou a lesão de Dinei, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ainda de acordo com o Rubro-Negro, o atacante vai precisar de pelo menos seis meses para se recuperar, e por isso ele está fora da temporada. Dinei tem 37 anos e se machucou no último fim de semana, durante a derrota para o CSA.

