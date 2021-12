O time sub-20 do Vitória fez prevalecer a vantagem adquirida em Salvador, quando goleou o Flamengo por 6 a 1, na semana passada, e está na final do Brasileirão da categoria.

Na noite desyta quarta-feira, 3, o Leão foi derrotado pelo Urubu por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, mas conseguiu a vaga na decisão da competição por conta do bom resultado do Barradão.

Na finalíssima, o Vitória vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Flu na outra semifinal.

Da Redação Vitória perde do Flamengo, mas vai à final do Brasileirão sub-20

adblock ativo