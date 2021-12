O jogo tinha tudo para ser o ‘da virada’ do Leão no Campeonato Brasileiro. Atuando em Salvador, com a volta de Kieza e contra um adversário sem muitas qualidades, o clima na Arena Fonte Nova na noite de sábado (27) era de que o Leão conseguiria seu primeiro triunfo na competição. Contudo, pouco inspirado e ainda muito desorganizado, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Coritiba e segue sem marcar gols após três rodadas da Série A.

Luiz Teles Vitória perde do Coritiba e entra no Z-4 do Brasileiro

O resultado manteve o Leão na Zona de rebaixamento do campeonato, com um ponto, na 17ª posição. O Coritiba subiu seis postos e acorda no domingo na vice-liderança, com seis pontos. Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Fluminense, sábado, novamente às 21h, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo começou com um Vitória bem posicionado em campo e cada vez mais com a cara de Petkovic, valorizando a posse de bola e o jogo de passes curtos. Contudo, até pelo pouco tempo de treino até aqui, a equipe segue sem conseguir acelerar as jogadas, e demora muito para recompor a defesa, deixando um espaço grande entre seus zagueiros, meio-campistas e atacantes.

Com mais posse, o Rubro-Negro tentava controlar as ações, mas aos poucos viu o Coritiba, mais organizado, começar a explorar a pouca eficiência do Leão e chegar com perigo ao ataque, criando três grandes chances entre os 30 e 40 minutos. Inspirado, Fernando Miguel fez uma defesaça numa cabeçada de Henrique, que pouco antes já havia acertado a trave em lance individual.

O ataque do Vitória não apareceu e as duas melhores oportunidades na etapa inicial saíram dos pés de zagueiros, num bom chute de Fred, de longe, defendido por Wilson, e depois com Alan Costa livre na área, em bola novamente barrada pelo goleiro do Coritiba, em lance no qual a arbitragem marcou erradamente impedimento.

O panorama em nada mudou para o início do 2º tempo. Quando o Vitória conseguia ir ao campo de ataque, chegava com poucos jogadores. Havia pouca movimentação do trio David, Paulinho e Kieza (claramente sem ritmo), e os meias não se aproximavam ou entravam na área nos lances em que a equipe conseguia avançar à linha de fundo.

Aos 9, numa cobrança em dois lances para o Coritiba na entrada da pequena área, Paulinho salvou o time em cima da linha e ainda viu Fernando Miguel fazer três grandes defesas consecutivas, que incendiaram a até então contida do Leão na Fonte Nova.

Perto dos 20 minutos, Petkovic fez então duas mudanças que deixaram o Vitória mais incisivo e com mais opções no ataque. Saíram Cleiton Xavier e Paulinho, e entraram Pisculichi e Pineda, respectivamente. O time passou a ter sequência em suas investidas ofensivas, pressionando melhor também a saída de bola do adversário.

Mas justamente quando tinha melhorado e a torcida finalmente jogava junto, o Leão acabou sofrendo um gol num cochilo de sua defesa. Após cruzamento rasteiro de Tiago Real pela direta, Rildo aparece bem na área e fez de letra, abrindo o placar para o Coritiba.

Depois do tento o que se viu em campo foi um time desesperado e desorganizado. A torcida passou a vaiar a equipe, sobretudo o lateral esquerdo Geferson e o atacante David. A irritação ficou ainda pior quando Petkovic fez sua última substituição, trocando o volante e ídolo Willian Farias pelo centroavante Rafaelson, o que o fez ouvir um sonoro coro de “burro” apenas em sua 3ª partida comandando o Vitória.

Sem clima e inspiração, o Vitória não reagiu e viu o Coritiba administrar sua vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 x 1 CORITIBA

VITÓRIA - Fernando Miguel; Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias (Rafaelson), Uillian Correia e Cleiton Xavier (Pisculichi); Paulinho (Jean Pineda), David e Kieza. Técnico: Dejan Petkovic.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos (Tiago Real), Matheus Galdezani e Tomas Bastos (Jonas); Neto Berola (Rildo), Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho.

GOL - Rildo, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fred, Uillian Correia e Paulinho (Vitória); Tiago Real, Jonas e Tomas Bastos (Coritiba).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 99.669,00.

PÚBLICO - 7.813 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

