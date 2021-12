Vitória perde dentro de casa e se aproxima do Z-4

Vitória e Chapecoense empatavam em 0 a 0 na tarde deste domingo, 19, no Barradão, até Arthur Maia sair do banco de reservas e mudar o rumo da partida. Cria das categorias de base do Leão e ainda com vinculo com o clube (o jogador foi emprestado), o meia, agora no time catarinense, deu as assistências para os gols marcados por Sérgio Manoel e Thiego. Marinho fez o gol rubro-negro. Esta foi a primeira derrota do Leão em 2016, atuando no Barradão. Anteriormente, o time baiano havia realizado nove partidas no estádio com 100% de aproveitamento.

Com o resultado, o Vitória fica na 15º colocação da tabela com nove pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense está provisoriamente no G-4 (4º lugar), com 14 pontos.

O time baiano terá a possibilidade de se recuperar na próxima rodada diante do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15 da quarta-feira, 23. No mesmo dia, a Chapecoense receberá o Atlético Paranaense dentro na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Jogo duro

Muita transpiração e pouca inspiração. Assim pode ser definido o primeiro tempo do Vitória. O rubro-negro iniciou o jogo tentando sufocar a Chapecoense. Com marcação pressão e muita velocidade pelos lados - aposta de Mancini na correria de Dagoberto e Marinho-, o Leão buscou dá as cartas do jogo. Porém, o time catarinense não sucumbiu à proposta ofensiva do adversário e muito menos ao calor de 26º que atingiu a capital baiana.

Por isso, as melhores oportunidades do Vitória foram criadas em chutes de longa distância. Aos sete minutos, Diego Renan em cobrança de falta mandou a bola na gaveta e, como um gato, o goleiro Danilo impediu o primeiro gol do Leão.

Depois, só aos 44 minutos do primeiro tempo, o Vitória voltou a assustar. Kieza invadiu a área e chutou. A bola desviou em Marcelo e saiu pela linha de fundo, muito perto do gol da Chapecoense

Já nos acréscimos, Amaral mandou um chutaço de longe e Danilo fez outra boa defesa.

Por outro lado, a Chapecoense procurava diminuir o ímpeto do Vitória e apostava nos contra-ataques pelo lado esquerdo, na barra de Silvinho. Em uma dessas, o atacante apareceu frente a frente com Fernando Miguel, mas chutou mal e mandou a bola por cima.

Arthur Maia

Diferente da primeira etapa, o Vitória conseguiu criar boas oportunidades no segundo tempo. Logo no início, Marinho e Dagoberto perderam chances claras frente a frente com o goleiro Danilo.

Para tirar o placar do zero, Vagner Mancini e Guto Ferreira (treinador da Chapecoense) mudaram os times. O treinador rubro-negro sacou Flávio e mandou a campo Leandro Domingues. No time catarinense, Arthur Maia foi para o jogo. E foi a jovem cria do Vitória que mudou a partida. Vaiado pelos rubro-negros sempre que tocava na bola, Arthur Maia primeiro achou Sérgio Manoel livre dentro da área, que, livre, bateu sem chances para Fernando Miguel.

Um minuto depois, o Leão já empatou. Melhor jogador do time, Marinho chamou a responsabilidade e, em jogada individual, igualou o placar com um lindo chute de fora da área.

Porém, em cobrança de escanteio, Arthur Maia mandou na cabeça de Thiego. Zagueiro artilheiro subiu livre e testou firme para o fundo do gol.

