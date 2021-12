Vitória perde de virada para o Fluminense e segue na zona de rebaixamento

Já se passaram quatro rodadas e o Vitória segue sem ganhar no Brasileirão. Neste domingo, 6, o Rubro-Negro, que recebeu o Fluminense no Barradão, foi derrotado de virada pelo placar de 2x1. Neílton, artilheiro do elenco, abriu o placar no primeiro tempo, e no segundo, o Vitória viu a situação ser revertida, com os gols de Pablo Dyego e Gilberto.

Com esse resultado, o Vitória, que ocupava a 17ª colocação, desceu uma casa, e, atualmente é o 19º colocado da competição. O Rubro-Negro acumula um saldo de oito gols tomados, o que equivale a dois gols por jogo, nas quatro partidas disputadas.

O jogo

Mesmo jogando dentro de casa e com a presença da torcida - que mesmo debaixo de chuva compareceu mais uma vez para o apoioar o time - o Vitória não conseguiu os três pontos que tanto precisava para se livrar da zona de rebaixamento.

O primeiro lance de perigo para o Rubro-Negro veio aos três minutos, quando Marllon em cobrança de falta, lançou a bola pra dentro da área, e Caíque, com uma bela defesa jogou a bola para lateral, impedindo que o tricolor abrisse o placar.

Nem mesmo depois desse susto o Vitória conseguia se encontrar no jogo, as tentativas de bolas lançadas para o gol de Julio Cesar, era, na maioria das vezes, frustada pela defesa do adversário.

Em um determinado momento, o Vitória percebeu o poder que o Fluminense apresentava na partida, e começou a reagir. Após uma recuperada de bola, o Leão avançou para a área de ataque, e, após um cruzazmento de Jeferson, Neílton abriu o placar aos 20 minutos. A partir daí, o Vitória se mostrou outro no jogo e começou a atacar com mais força.

O primeiro tempo foi encerrado com o Vitória ganhando o jogo, mas depois dos 15 minutos do intervalo, o time do técnico Abel Braga voltou decidido a mudar o resultado. Com mais raça, o tricolor carioca conseguiu o empate aos 27 minutos do segundo, quando Pablo Dyego lançou a bola para o gol, após um passe de Pedro.

O Fluminense que corria para virar o placar, fez com que isso acontecesse. Aos 40 minutos, o lateral direito Gilberto, cabeceou no chão e fechou o placar de 2x1 para o Flu.

