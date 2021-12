Vitória perde de virada e vê Coritiba festejar acesso no Barradão

O Vitória se despediu da Série B de 2019 com derrota, por 2 a 1, na tarde deste sábado, 30, no Estádio Barradão. Diante da torcida rubro-negra, o Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas não resistiu às investidas do Coxa na segunda etapa.

O gol do Vitória foi marcado por Anselmo Ramon, aos 47 minutos. O atacante Wanderley marcou duas vezes, aos 15 e 31 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time paranaense conseguiu acesso para a Série A do Brasileiro em 2020, atingindo a terceira posição na classificação final. Além do Coxa, conseguiram a classificação para a elite do futebol nacional Bragantino (1º), Sport (2º) e Atlético-GO (4º).

O rubro-negro baiano encerra a participação na segunda divisão de 2019 na 12ª posição, com 45 pontos ganhos.

