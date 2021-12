Vitória perde ação e terá que pagar R$ 2,5 milhões a Neto Coruja

O Vitória foi condenado na tarde desta quarta-feira, 20, pela juíza Alessandra Barbosa de Andrade, da 29ª Vara do Trabalho, do TRT da 5ª Região, a pagar uma indenização de R$ 2,5 milhões ao ex-jogador do clube Neto Coruja.

A denúncia efetuada pelo ex-atleta é referente a um erro de procedimento cirúrgico, realizado pelo departamento médico (DM) na época em que atuava pelo Leão, em 2011.

Segundo Coruja, a lesão se tratava do tendão patelar do joelho esquerdo. No entanto, o DM do Vitória optou por um tratamento mais conservador ao invés da cirurgia, o que teria feito com que a lesão se agravasse.

Por isso, a juíza determinou que o clube deveria ter feito o seguro obrigatório, em decorrência da lesão. Como agravante, o Vitória deveria ter arcado com os prejuízos que o atleta obteve por causa do término precoce da carreira, aos 28 anos.

Sendo assim, o Rubro-Negro foi condenado a pagar R$ 600 mil pelo não pagamento do seguro, R$ 650 mil por não renovar o vínculo até que o jogador se recuperasse da lesão, e a diferença salarial devido à redução ocorrida entre abril de 2014 e junho de 2015, incluindo alguns direitos, como 13º e FGTS.

Em contato com a assessoria do Leão, o clube declarou à reportagem do Portal A TARDE que pretende recorrer a decisão da 29ª vara.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

