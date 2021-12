Vitória pensa em Levir Culpi para seu projeto de renovação

Oficialmente, Ivã de Almeida só será eleito e empossado presidente do Vitória na segunda-feira, 19. Mas, na prática, já trabalha como tal. Há algumas semanas, mesmo ainda em campanha, vinha fazendo contatos para a formação de plantel de jogadores e diretoria caso fosse eleito. Na quinta, 15, com o triunfo de sua chapa no pleito para o Conselho Deliberativo, já virou, mesmo que ainda não de direito (o que ocorrerá depois de domingo), o mandatário de fato do Leão.

Sinval Vieira será seu diretor de futebol e o responsável direto pelo planejamento do clube. A dupla passou esta sexta, 16, em reuniões para projetar a temporada de 2017. Já está definindo que o plantel atual, considerado fraco, precisará ser bastante reforçado.

Quanto à comissão técnica, A TARDE apurou que um dos nomes que está em negociação é o paranaense Levir Culpi, de 63 anos, que passou por equipes como São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Atlético-PR.

Ele tem como principais títulos a Copa do Brasil de 1996 (pelo Cruzeiro), além de oito Campeonatos Estaduais. No ano passado, dirigiu o Atlético-MG, clube em que conquistou seu oitavo estadual e foi vice-campeão brasileiro. Em 2016, transferiu-se para o Fluminense. No primeiro semestre, foi campeão da Primeira Liga. No segundo, vinha em 9º lugar no Brasileirão quando foi demitido ao final da 34ª das 38 rodadas, há um mês e meio.

Ivã de Almeida pediu para não comentar nomes e especulações, mas falou sobre o treinador que comandará o Leão no ano que vem. “Argel é uma das possibilidades, mas negociamos também com outras. Já estamos em conversa há quase um mês com dois nomes, que se interessaram pelo nosso projeto. E eles se encaixam no perfil que buscamos, que é o de um treinador de respaldo, vencedor e com personalidade. Queremos um treinador que não aceite perder e não se esconda atrás da diretoria e de desculpas. É preciso alguém para estar na linha de frente junto com a diretoria”.

O novo presidente completa: “talvez o que pode pesar é a questão financeira. Ainda vamos ter acesso a todo o balanço do clube para ter certeza qual o potencial de investimento que o Vitória tem no momento. Mas, temos interesse nesse treinador com quem temos conversado. É um profissional vencedor e que ainda não teve passagem pela Bahia”.

Argel no páreo

Caso o Vitória não feche com Levir, o nome de Argel, atual treinador e cujo contrato se encerra no fim deste ano, ganhará força como plano B. “Gosto de Argel, é um técnico sério, que conhece bem o clube e tem a aprovação do elenco atual”, disse Sinval Vieira.

Com relação ao elenco, não está batido o martelo, mas a tendência é que os jogadores que possuem contrato se encerrando neste ano, como Diego Renan, Tiago Real e Serginho, deixem o Rubro-Negro. O prioridade da nova diretoria é a requalificação do grupo. “Ficou claro que o elenco de 2016 não estava à altura do Vitória. Posso garantir que muitos jogadores serão contratados. Será um elenco melhor do que o deste ano. Só peço à torcida um pouco de calma. As novidades devem ser confirmadas a partir da semana que vem”, disse Ivã de Almeida.

