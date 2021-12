Vitória pega São Paulo na segunda fase do Brasileirão de Aspirantes

O time Sub-23 do Vitória entra em campo nessa segunda, 10, contra o São Paulo, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O confronto acontecerá às 15h, no Barradão.

O rubro-negro tentará uma das duas vagas na Chave C para as semifinais, enfrentando São Paulo, América Mineiro e Atlético Paranaense com jogos de ida e volta. No grupo D, Chapecoense-SC, Curitiba-PR, Santos-SP e Inter-RS se enfrentam.

Na fase classificatória, o leão ficou em terceiro lugar do Grupo A, com 17 pontos. O América foi o 1º (19 pontos), o São Paulo terminou em 2º (18) e o Atlético em 4º (15).

Desfalques

O técnico João Burse não poderá contar com o atacante e artilheiro Eron (4 gols), suspenso com três cartões amarelos. O recém-contratado Cléber, deve ser o substituto. Feliphe Gabriel segue substituindo Lucas Ribeiro, titular da equipe principal.

Ajuda

O atacante Nickson deve aparecer como opção para Burse. Apesar de estar presente entre os relacionados no triunfo do rubro-negro, o atacante será titular na equipe Sub-23 na partida de logo mais.

