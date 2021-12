Vitória pega o Salgueiro em reencontro com a torcida

Depois de exatos dois meses, quando atuou pela última vez no Barradão, ao final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória finalmente voltará a jogar diante do seu torcedor, na noite desta quarta-feira, 23. O adversário será o Salgueiro, em partida válida pela segunda rodada do Nordestão.

Com três pontos ganhos, conquistados após o triunfo de 2 a 1 sobre o América-RN, no último domingo, 20, o rubro-negro é o líder do Grupo C do torneio regional. Igualmente com três pontos, o seu adversário da noite desta quarta ocupa a segunda posição. O Asa e o América-RN dividem a terceira colocação.

Para o primeiro jogo da temporada 2013 no Barradão, o time baiano, que já anunciou a contratação de dez reforços, ainda não terá força máxima. Somente o zagueiro David Braz e os atacantes Lúcio Maranhão e William Henrique foram relacionados para o confronto.

Já o zagueiro Fabrício, que havia atuado improvisado na lateral esquerda contra o time potiguar, foi poupado pelo departamento médico. O mesmo aconteceu com Michel, que ainda busca o melhor da sua forma física. Como substitutos, o técnico Caio Júnior elegeu Mansur, que retornou da Seleção Brasileira, e Neto Coruja, então recuperado dos calos no pé que o tiraram do jogo de estreia.

Depois de terem sido decisivos para o triunfo do Vitória no jogo contra o América-RN, o lateral-direito Dimas e o atacante Lúcio Maranhão ganharam mais um crédito com Caio Júnior: no treino coletivo desta terça-feira, 22, a dupla figurou entre os titulares.

O ala e o centroavante treinaram em lugar de Léo e de Arthur Maia, justamente os dois atletas que eles haviam substituído no segundo tempo do jogo em Goianinha (RN). A saída de Léo não altera a forma de o time jogar, mas a saída de Maia, sim: Marquinhos atuará mais recuado para municiar os atacantes Marcelo Nicácio e Lúcio Maranhão.

Salgueiro - Desfalcado somente do zagueiro Rodrigo de Lazzari, que sofreu uma lesão no joelho no jogo de estreia, o Salgueiro, comandado pelo técnico baiano Marcelo Chamusca, deverá entrar em campo com a mesma formação com a qual iniciou o duelo contra o Asa.

O nigeriano Yerien, autor do gol que garantiu o triunfo sobre o alvinegro alagoano, deverá ficar inicialmente como uma opção no banco de reservas de Chamusca.

A quarta-feira que abre a segunda rodada tem ainda os duelos Asa x América-RN, CRB x Feirense, Campinense x Santa Cruz, Itabaiana x Ceará e ABC x Bahia.

