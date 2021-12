Vitória pega o lanterna Náutico por 1º triunfo de Ney Franco

O jogo deste domingo, 15, em que o Vitória enfrenta o lanterna Náutico no Barradão, às 18h30, é a grande chance do técnico Ney Franco conseguir seu primeiro triunfo no comando do time rubro-negro.

O novo comandante do Leão baiano estreou na derrota fora de casa contra o Flamengo por 2 a 1. Depois, conquistou dois empates: 1 a 1 em casa contra o Atlético-MG e 2 a 2 fora contra o Internacional.

Embalado pela boa atuação do time no Rio Grande do Sul, o Vitória conta ainda com o retorno do atacante Maxi Biancucchi, artilheiro do Vitória na competição com oito gols. Será a primeira partida do 'primo de Messi' após o nascimento de sua segunda filha, Vittoria, nome dado em homenagem a sua boa fase no clube baiano.

Os números do confronto entre Vitória e Náutico no Barradão são totalmente a favor do rubro-negro baiano, que venceu os últimos cinco jogos em casa contra o rival pernambucano.

Outra aposta do Leão é a boa fase do volante de características ofensivas Cáceres. O paraguaio marcou dois golaços no empate com o Inter e caiu nas graças do técnico Ney Franco, que elogiou sua atuação.

Novo time

As dificuldades encontradas pelo Náutico na Série A obrigaram o técnico Levi Gomes a realizar uma série de modificações. Ao todo, ele fez seis alterações na equipe titular.

Ricardo Berna, Bruno Collaço, Derley, William Alves, Martinez e Jones Carioca treinaram entre os 11 jogadores principais, diferentemente do que aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Grêmio.

Já Gideão, Olivera, Auremir e Dadá foram para a equipe reserva por motivos técnicos. Leandro Amaro, por sua vez, está suspenso da partida.

