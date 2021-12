Vitória pega o lanterna Coritiba para se afastar do Z-4

Contrariando a teoria de que, em campeonatos equilibrados, o clube mandante larga como favorito em um jogo, o Vitória parte nesta quarta-feira, 20, para o estádio Couto Pereira com uma forte convicção de faturar os três pontos. Sentimento fundamentado pelos números. Às 21h, pela 16ª rodada do Brasileirão, o adversário será o Coritiba.

Lanterna da competição, o Coxa tem péssima campanha em casa. Em sete partidas, só ganhou uma. Isso no já distante 31 de maio, quando fez 3 a 0 sobre o Goiás. No restante, empatou três e perdeu outras três. A última, há três dias, quando levou 1 a 0 do Flamengo, que, graças ao resultado, saltou do 19º para o 14º lugar.

Agora, chegou a hora do Rubro-Negro baiano usar essa casa convidativa para decolar na Série A. Em contraste com o fraco rendimento do Coritiba como mandante, o Vitória tem retrospecto digno como visitante.

Em oito jogos fora de casa, o Leão perdeu três, empatou três e ganhou dois. É a oitava melhor campanha de uma equipe como visitante neste Brasileirão. O retrospecto é superior ao próprio desempenho do Vitória como mandante. Dos 15 pontos obtidos, apenas seis vieram em jogos em casa.

Melhor como visitante do que como mandante, o Leão se prepara para fazer uma nova presa na competição. "Nossa postura será ofensiva. Não vamos ficar esperando o Coritiba vir para cima de nós para tentarmos o contra-ataque. Queremos impor nosso jogo e fazer pressão sobre o adversário. Por mais que seja difícil se impor na casa rival, confiamos em nosso jogo. Estamos motivados e vamos para a partida com uma mentalidade muito positiva de que podemos vencer", declarou o centroavante Guillermo Beltrán.

Estreia como titular

Nesta quarta, na vaga do lesionado Dinei, Beltrán será titular do Vitória pela primeira vez. Em sua estreia, domingo passado, entrou no intervalo, mas passou em branco no frustrante empate por 0 a 0 contra a Chapecoense, no Barradão.

O resultado trouxe um impacto negativo ao paraguaio de 30 anos. Nesta quarta, em Curitiba, é a hora de compensar. "Já estou ganhando ritmo de jogo e começo a me sentir pronto para marcar os gols que a torcida espera. Ter companheiros que falam espanhol neste jogo (Cáceres e Luis Aguiar) vai me ajudar nesta adaptação. Não entendo português muito bem e eles serão importantes na minha comunicação durante a partida. Gostei muito de Salvador, do clima, da torcida, e, agora, preciso corresponder em campo", disse.

Para alcançar sua meta, Beltrán conta com a força rubro-negra como visitante. "Por mais que o Coritiba atuando em casa não venha bem, sabemos que será um jogo difícil. Eles precisam subir na tabela. Porém, está em nossas mãos fazer valer a nossa força. Temos que tratar de vencer não só este jogo como também os próximos (em casa, contra Figueirense e Flamengo, também rivais na luta contra o rebaixamento), para que possamos nos distanciar de vez da briga contra o rebaixamento".

adblock ativo