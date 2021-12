Vitória pega o Flu no Maracanã para quebrar escrita ruim

O Vitória tem chances reais de classificação para a Libertadores da América do ano que vem e ocupa atualmente a sétima posição, seis pontos fora do G-4. No entanto, o time tem umas das piores campanhas como visitante no Campeonato Brasileiro.

Dos 18 jogos realizados até aqui, foram nove derrotas, três empates e três triunfos longe da sua torcida. O último, foi conquistado há cerca de um mês, contra o Atlético-PR, no dia 29 de setembro.

E para mudar o retrospecto ruim sem o apoio da massa rubro-negra, o Leão entra em campo neste domingo, 27, às 17h30 (horário de Salvador), contra o Fluminense, no Maracanã. O rubro-negro tem 11% de chance de classificação ao torneio continental e uma vitória no Rio de Janeiro deixar o Vitória mais próximo da sua meta.

O Fluminense ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, com 36 pontos, somente três longe da zona de rebaixamento, e agoniza em uma sequência de seis jogos sem vencer. Para ter o apoio do torcedor, a diretoria tricolor reduziu o preço dos ingressos e pôs o bilhete a R$ 10 na tentativa de formar um caldeirão para empurrar o time da casa.

Fluminense

Precisando vencer para afastar o risco de rebaixamento, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o meia Wagner, vetado em função de uma lesão no ombro. Durante os treinamentos da semana Luxa montou o time no 4-3-3, com três volantes no meio campo. Com a ausência de Wagner, Jean terá mais liberdade no meio e será o responsável por municiar o ataque tricolor.

Ainda sem contar com Fred no comando de ataque - o artilheiro se recupera de lesão desde o mês de agosto - Luxa adiantou Rafinha para a linha de frente, formando trio de ataque com Biro Biro e Rafael Sóbis. A defesa será a mesma que começou a partida com a Ponte Preta, com a mudança na lateral esquerda. Eduardo volta para o banco de reservas e Igor Julião será escalado do lado canhoto da zaga do Flu.

Vitória

O técnico Ney Franco também não fez mistério na equipe e viaja com força máxima para o Rio de Janeiro. A ausência, continua sendo de Maxi Biancucchi, que se recupera de uma lesão na coxa.

O volante Michel treinou entre os titulares, formando a dupla de frente de zaga com Cáceres, mas o técnico cogitou que pode escalar um time ofensivo, colocando William Henrique em seu lugar, com três meias e três atacantes. Escudero, poupado de um treinamento no meio da semana, não reclamou de dores e também começa a partida entre os onze.

Marquinhos, que não participou dos treinos de quinta e sexta-feira, por conta de uma inflamação nas amígdalas, foi relacionado e também vai para capital carioca. Nas duas atividades que ele não atuou, Ney Franco escalou William Henrique ao lado de Dinei no ataque e o "Pica-pau", amuleto do Vitória nos últimos jogos, atuou bem na posição.

