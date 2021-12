Vitória pega o Flu de Feira de olho em vantagem na próxima fase

Com a classificação para as semifinais do Campeonato Baiano já garantida, o Vitória enfrentará o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa, para garantir a vantagem de dois empates na próxima fase.

As decisões vêm definindo quem levanta a taça nos últimos campeonatos. O Vitória levou a melhor diante do Bahia em 2016 e 2017 por causa do regulamento.

Para a partida desta quarta-feira, 7, Vagner Mancini vai contar com Kanu e Denilson, suspensos pelo TJD por causa da confusão no Ba-Vi, mas foram liberados por meio de um efeito suspensivo.

Já Yago não poderá jogar. O meia não foi expulso pelo árbitro Jailson de Freitas e, por isso, só cumpriu uma partida de suspensão.

Nickson deve ser escolhido para jogar no lugar de Yago. Sua atuação na partida contra o Jacobina rendeu elogios do técnico Mancini, e pode render mais uma chance no time titular.

“Acho que ele queria me comparar um pouco com a função do Yago, que é um meia cadenciado, gosta de jogar por dentro. É uma função que faço bem. Acho que ele quis comparar um pouco as características. Espero poder jogar. Professor Mancini sabe muito bem o que está fazendo com o grupo”, disse o meia Nickson.

O Fluminense de Feira vem em bom momento no campeonato. Com vitórias contra Juazeirense e Vitória da Conquista, o Touro do Sertão está na quarta colocação e precisa vencer para se classificar para a fase seguinte.

O Fluminense terá o desfalque de um conhecido da torcida do Leão. O ex-goleiro do Vitória Deola sofreu uma entorse no joelho e está fora do jogo.

“Vai ser um jogo difícil. Eles estão buscando alguma coisa, e a gente está buscando o primeiro lugar, a gente quer a vantagem na final, aqui no Barradão” ,disse.

Mancini cogitou fazer alterações na escalação do time. Caíque, Luan, Baumjohan podem aparecer.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

adblock ativo