Vitória pega o Criciúma em 'decisão' no Barradão

Afora os jogos das últimas rodadas, o formato de pontos corridos, em vigor há seis anos na Série B do Campeonato Brasileiro, oferece aos amantes do futebol ínfimas partidas consideradas decisivas, uma vez que, a partir da metade do campeonato, no máximo metade dos times em disputa têm chances reais de conseguir a classificação.

Sendo assim, apesar de ser válido apenas pela 22ª rodada do torneio, o duelo da noite desta terça-feira, 4, no Barradão, entre os líderes do torneio Vitória e Criciúma, é um destes poucos jogos que prometem fortes emoções e, por conseguinte, atraem um grande público para o estádio e todas as atenções por parte da imprensa esportiva.

É envolvido por esse clima que, diante da euforia do seu torcedor, o rubro-negro, então na ponta da tabela com 48 pontos, jogará com o objetivo de abrir seis pontos de distância sobre o Tigre, então o vice-líder com três pontos a menos. Para terminar a rodada na ponta, o time de Santa Catarina, que tem 15 gols de saldo, três a menos que o Leão, precisa triunfar por um placar com dois ou mais gols de diferença.

Como ingredientes para deixar a batalha do Barradão ainda mais acirrada, as duas equipes não terão desfalques e poderão escalar o que têm de melhor. Pelo lado rubro-negro, Nino Paraíba, que havia sido vetado do duelo contra o América-RN, está de volta; no tricolor de Santana Catarina, o time deverá ser o mesmo que atuou contra o Bragantino.

Em noite de rodada cheia, a terça-feira tem ainda os duelos Atlético-PR x Boa Esporte, Avaí x América-RN, Guarani x Joinville, América-MG x Paraná, Goiás x Ceará, Guaratinguetá x CRB, ABC x Barueri, Bragantino x São Caetano e ASA x Ipatinga.

Vitória - Sem mais as dores abdominais que lhe tiraram do duelo contra o América-RN, o lateral-direito Nino Paraíba está confirmado para a partida diante do Tigre.

Deste modo, o time comandado por Paulo César Carpegiani terá força máxima. Na noite desta terça-feira, o treinador chegará ao quinto jogo consecutivo com uma equipe formada por uma mesma base.

Por ser o confronto direto uma possibilidade de dar ao Vitória uma vantagem ainda maior na tabela de classificação sobre o Criciúma, o treinador rubro-negro defende a ideia de que o seu time tem a obrigação de vencer. "Temos a oportunidade, neste confronto direto, de abir uma vantagem. Respeitamos o adversário, mas temos a obrigação de vencer", disse o treinador.

Dono da melhor campanha da história da Série B, o Vitória de Carpegiani é atualmente o time mais próximo da ascensão à Série A. Segundo estatísticas, para voltar à elite do futebol nacional, a meta do rubro-negro é chegar aos 65 pontos. Ao todo, o Leão já venceu 15 partidas, empatou três e perdeu outras três. Um aproveitamento de 76,2%.

Criciúma - O técnico do Criciúma, Paulo Comelli, não tem desfalques para a partida contra o Vitória. Do contrário, o treinador ganhou três reforços para a partida: o zagueiro Paulo Sérgio, o lateral-direito Eric e o atacante Rodrigo Tiuí, que foram contratados recentemente.

Mas os novos jogadores do elenco criciumense deverão ficar apenas como opções para o banco de reservas e o time que deverá iniciar o duelo deverá ser o mesmo que começou o jogo da última sexta-feira, 31, contra o Bragantino.

Para retomar a liderança, o time catarinense, que tem 45 pontos ganhos e 15 gols de saldo, precisa vencer o rubro-negro baiano por pelo menos dois tentos de diferença.

Na partida válida pelo primeiro turno, no Heriberto Hulse, o Criciúma bateu o Vitória por 2 a 1. Dono da segunda melhor campanha do Brasileirão da Série B, o Criciúma já venceu 14 partidas, empatou três e perdeu quatro. Um aproveitamento de 71,4%.

