Vitória pega o Coritiba e aguarda o apoio de sua torcida

Todos os caminhos levam ao Barradão, mesmo com diversos obstáculos. Na partida desta quarta-feira, 19, às 20 horas, contra o Coritiba, o Vitória precisa que o torcedor seja passional ao extremo. Daqueles que esquecem um ano tenebroso do clube, ignoram o clima chuvoso em Salvador, engarrafamentos, e vão com apenas um sentimento ao templo rubro-negro: mostrar seu amor ao clube.

O Leão precisa do apoio do torcedor. Este ano, o Barradão não foi o caldeirão esperado e a falta de apoio convive lado a lado com o rendimento do clube em campo. Assim como o elenco na tabela de classificação, a média de público do Vitória este ano só ocupa a 15ª colocação na Série A, com média de 10.533 pagantes, por duelo.

Se contar apenas os jogos no Barradão, excluindo o Ba-Vi na Fonte Nova e os jogos em Pituaçu e Joia da Princesa, a média até melhora, mas pouco: 11.048. Curiosamente, nos jogos com mais público, o Leão não venceu.

Porém, nem adianta acusar os pés-frios e que casa cheia é sinônimo de azar. O motivo é simples. Nos jogos com mais gente na arquibancada, os torcedores visitantes contribuíram mais que o normal. Exemplo: o duelo contra o São Paulo, o segundo melhor público, a torcida paulista contribuiu com 20% da arrecadação. Isto contando apenas os ingressos vendidos para os visitantes, como consta no borderô. Certamente algum são-paulino comprou ingresso do Leão e ficou a paisana pelo estádio. Dos cinco melhores comparecimentos, em três os visitantes compraram todos os ingressos destinados a eles.

Este ano, a torcida ainda não colocou 20 mil pagantes ou mais no Manoel Barradas. O melhor público sequer foi na casa rubro-negra: foi no Ba-Vi da Fonte Nova, com o total de 25.192 pagantes. Dos 12 confrontos na Toca, a metade nem chegou aos 10 mil pagantes.

Apoio

Para o elenco rubro-negro, o apoio é fundamental para o triunfo. Artilheiro do Leão na temporada, Dinei diz sentir falta do Barradão lotado. "Precisamos dos torcedores. Sempre que lotamos, o torcedor se torna mais um jogador. É o momento decisivo para juntarmos força e nos afastarmos de vez da zona", disse o atleta.

No site oficial do clube, a campanha pede para que o Barradão receba 35 mil pagantes neste jogo decisivo. Porém, pelo menos nas vendas, o movimento continua fraco. Pouco mais de 5 mil ingressos foram vendidos até 17 horas de terça, 18. A tendência é que o torcedor deixe para comprar no dia da partida, na bilheteria do Barradão.

"O torcedor é um 'gás' a mais. Com ele nos apoiando, as nossas chances aumentam. Precisamos dele e creio que teremos este apoio", aposta o lateral-direito Nino Paraíba.

