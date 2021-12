Vitória pega o Ceará para fechar 1º turno como líder

Envolvido numa briga que já dura nove rodadas com o Criciúma, o Vitória vai a campo na noite desta sexta-feira, 24, no Estádio Presidente Vargas, para tentar vencer o Ceará e reassumir o posto de líder da Série B do Campeonato Brasileiro que foi reconquistado na última terça-feira, 21, pelo Tigre.

Na segunda colocação com 41 pontos, o rubro-negro depende do triunfo para conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno, já que a partida é válida pela 19ª rodada do torneio.

O Criciúma, primeiro colocado com 42 pontos, tem mesmo saldo de gols que o time baiano, mas ganha em número de gols marcados. Logo, um eventual empate contra o alvinegro cearense mantém o Vitória na segunda colocação.

Na partida em Fortaleza, o técnico do Leão, Paulo César Carpegiani, mandará a campo a mesma equipe que iniciou a partida contra o Joinville. A única baixa do treinador está no banco de reservas: Marquinhos, com lesão no tornozelo, foi vetado pelo departamento médico. O Ceará, por sua vez, não tem desfalques, mas o time titular deverá sofrer mudanças em relação ao time da rodada passada.

Além de Ceará x Vitória, no sábado, 24, fecham a rodada os confrontos Joinville x Goiás, São Caetano x Guarani, Paraná x Atlético-PR, América-RN x ABC, CRB x ASA e Boa Esporte x Bragantino.

Vitória - O único desfalque do técnico Paulo César Carpegiani está no banco de reservas: durante o treino da quinta-feira, 23, Marquinhos sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e teve de deixar o campo para aplicar a bolsa de gelo no pé.

Por medida preventina do departamento médico, o atacante está fora da partida em Fortaleza. Deste modo, o time que começará o jogo contra o Vozão deverá ser o mesmo que atuou no triunfo por 2 a 1 sobre o Joinville na sexta-feira passada, no Barradão, com destaque para a dupla de ataque formada pelos centroavantes Élton e William.

Para fechar o primeiro turno como líder da Série B do Brasileirão, ao time baiano bastará apenas um triunfo simples: abriria novamente uma vantagem de dois pontos sobre o então líder Criciúma. Um eventual empate o mantém em segundo, já que, apesar de ter o mesmo saldo de gols que o Tigre, marcou menos gols.

Com 75,9% de aproveitamento, o Vitória já venceu treze partidas, empatou duas e perdeu três. O rubro-negro é o time de melhor aproveitamento como visitante: venceu seis partidas nesta condição.

Ceará - Antes com suspeita de catapora, o volante João Marcos era dúvida para a partida, mas treinou normalmente na quinta-feira, 23, e está entre os 19 relacionados para o embate contra o rubro-negro.

O técnico Paulo César Gusmão relacionou 19 atletas para o duelo. O treinador optou por não relacionar o lateral Eusébio, em prol do retorno de Apodi, ex-jogador rubro-negro. O time cearense poderá ter ainda a presença do meia Magno, cotado para fazer a sua estreia com a camisa alvinegra.

Com uma campanha até então mediana no Brasileirão, o Ceará, 10º colocado com 27 pontos, ainda briga para se aproximar do grupo dos quatro primeiros, para se manter vivo na briga pelo acesso.

Com um aproveitamento de 50%, o Vozão venceu sete partidas, empatou seis e perdeu cinco. Ao todo, marcou 30 gols e sofreu outros 26.

