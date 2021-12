Vitória pega o Atlético-PR e mobiliza Feira de Santana

Neste domingo, às 18h30, o Vitória, que não pode jogar no Barradão porque seu estádio está entregue à Fifa para funcionar como centro de treinamento durante a Copa das Confederações, recebe o Atlético-PR pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Palco de grandes jogos na década de 1970, quando o Flu de Feira disputou o Brasileirão, o Joia da Princesa volta a receber um jogo pelo mais importante evento do esporte nacional. Será o primeiro jogo do Brasileirão na cidade desde 1979, último ano do Touro do Sertão na elite nacional.

Mesmo sem se tratar das equipes do eixo Rio-São Paulo, as quais a torcida local está mais acostumada a vivenciar o dia a dia, devido ao noticiário diário das emissoras de rádios e TV desses dois estados, a partida desta noite está sendo tratado como uma grande festa. Até porque vale pelo retorno de um jogo da elite do Campeonato Brasileiro após 34 anos.

De quebra, para os rubro-negros baianos, o jogo tem uma dimensão ainda maior. Será a primeira vez que Feira de Santana sedia um jogo de Brasileirão do Vitória. Próximo a isso, só a Copa do Brasil de 1989, quando o Leão enfrentou, no Joia da Princesa, o Vasco (0x0) e o Sport (ganhou por 1x0).

Com sete pontos ganhos, o rubro-negro baiano briga mais uma vez para chegar pela primeira vez ao topo da tabela. O Leão estava invicto no torneio até a última quarta-feira, 5, quando perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre.

Além de Vitória x Atlético-PR, o domingo tem ainda os duelos Fluminense x Goiás, no Moacyrzão e Coritiba x Náutico, no Estádio Couto Pereira.

Time desfalcado - Caio Júnior optou pela ousadia na escolha do substituto do lesionado Renato Cajá. Ao invés da opção por Cáceres, Marquinhos foi o escolhido para a vaga. O paraguaio também joga, mas em sua posição de origem.

"Prefiro o Cáceres mais atrás, jogando como segundo volante. Essa é a sua melhor posição. Foi assim que ele fez grandes jogos pelo Vitória", diz Caio. Para o lugar de Dinei, Giancarlo foi o eleito após o treino da manhã de ontem. Rômulo, recém-contratado ao Bahia de Feira, foi relacionado e tem boas chances de estrear no decorrer da partida.

De resto, o Vitória já estava definido desde sexta para enfrentar o Atlético-PR. A melhor notícia é a volta de Maxi Biancucchi, artilheiro do time no Brasileiro, recuperado de gripe.



No mais, a equipe é a mesma que vem jogando pelo Brasileiro. Destaque para Victor Ramos, que, hoje, completa 100 jogos no profissional do Vitória. O zagueiro, que foi revelado pelo clube em 2008, será homenagheado e jogará com a camisa de nº 100 às costas.

