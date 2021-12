Vitória pega o Atlético-GO na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Vitória viaja nesta segunda-feira, 2, às 17h (horário da Bahia), para Bragança Paulista para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão vai estrear na competição nesta terça-feira, 3, contra o Atlético-GO, no estádio Nabi Abi Chedid, às 15h (horário da Bahia), pela primeira fase da competição.

Depois, o Leão vai medir forças com o ABC, nesta quinta, 5, às 15h, pela segunda rodada da Copinha, no estádio Salvador Russani, em Atibaia.

Pela terceira rodada, o Rubro-Negro encerra a primeira fase da competição diante do Atibaia, no sábado, 7, também no Salvador Russani, às 15h.

