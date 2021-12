Vitória pega o Asa de olho em classificação antecipada

De olho na possibilidade de garantir a sua classificação antecipada à próxima fase da Copa do Nordeste, o Vitória volta a campo na noite desta quarta-feira, 30, para encarar o Asa, em Arapiraca, no interior de Alagoas.

Líder do Grupo C do torneio regional com nove pontos ganhos, o rubro-negro reencontra o adversário alagoano depois de tê-lo vencido, no último domingo, 27, pelo escore de 2 a 1, com dois tentos do então estreante Renato Cajá, no Barradão.

Se vencer em Arapiraca e consequentemente mantiver o aproveitamento de 100% que até então o tem distinguido como o melhor time do Nordestão, o rubro-negro chegará aos 12 pontos e poderá garantir um lugar nas quartas de final com duas rodadas de antecedência.

Na sequência da competição, o Vitória enfrenta o Salgueiro, no próximo domingo, 3 de fevereiro. Por isso, o departamento de futebol do clube, em consonância com a comissão técnica, decidiu por não retornar a Salvador no intervalo entre os dois jogos.

O time baiano, que só retorna a Salvador na próxima segunda-feira, 4, encerra a sua participação na primeira fase na próxima quarta-feira, 6, contra o América-RN, no Barradão.

Novo lateral - Destaque na última partida, o meia armador Renato Cajá, candidato a maestro do Leão na temporada, está mantido na equipe pelo técnico Caio Júnior e deverá iniciar uma sequência no time titular.

Contra o alvinegro alagoano, o treinador promoverá, a princípio, uma única mudança na equipe: seguido de perto por Marcos, que deverá ficar inicialmente no banco de reservas, Nino Paraíba ganha a vaga de Dimas na lateral direita.

O restante do time deverá ser o mesmo do último domingo, mas Caio Júnior parece ainda não ter definido se mantém Mineiro ou se dá a Fernando Bob a oportunidade de iniciar a partida no meio campo rubro-negro.

Asa desfalcado - O time comandado pelo técnico Leandro Campos deverá ter um único desfalque em relação ao duelo do último domingo: o atacante Rodrigo Dantas sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda e está fora do jogo.

Como substituto, o treinador do alvinegro alagoano parece disposto a lançar mão do jovem meia-atacante Thallyson, de 21 anos.

A quarta-feira tem ainda os duelos Confiança x Sousa e Sport x Fortaleza, pelo Grupo B; CRB x Campinense e Feirense x Santa Cruz, pelo Grupo D.

