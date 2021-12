Vitória pega Moto Club por 3º lugar na Supercopa Maranhão

Após ter sido derrotado pelo Náutico na última quarta-feira, 21, o Vitória volta a campo neste domingo, 25, às 16h (da Bahia), no estádio Castelão, em São Luís, pela Supercopa Maranhão.

O jogo contra o local Moto Club valerá o terceiro lugar do torneio amistoso, que será decidido no mesmo local, às 18h30, por Náutico e Sampaio Corrêa. Este derrotou o rival Moto na primeira partida.

Para o duelo, o técnico do Leão, Ricardo Drubscky, vai aguardar por Mansur, que não participou do treinamento tático na manhã deste sábado e será avaliado no domingo pelo departamento médico, e confirmou a estreia do volante Amaral, no lugar de Gabriel Soares, e Fernando Miguel no gol, na vaga de Gustavo.

Neste sábado, 24, Drubscky comandou um trabalho tático com bola no campo do Grêmio Cultural Esportivo Leão Dourado, em Araçagy, em São Luís. Euller treinou na lateral esquerda. Após a atividade, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

adblock ativo