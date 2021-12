Vitória pega Juzeirense e tenta confirmar 1º lugar no grupo

Basta um golzinho e pronto. O Vitória garante o primeiro lugar do Grupo 2 do Campeonato Baiano com uma rodada de antecedência. Por isso, a necessidade de vencer a Juazeirense, neste sábado, às 16h, no Pituaçu.

Com 16 pontos, o Leão já é o líder e está confirmado na semifinal. Mas se somar outros três pontos não permite ao Vitória da Conquista tomar seu lugar e ainda garante a vantagem de dois resultados iguais na próxima fase para enfrentar o próprio Bode ou mesmo o Galícia.

O rubro-negro tem 89% de aproveitamento no Campeonato Baiano e está invicto. Em seis jogos, foram cinco triunfos e um empate. Marcou 15 gols e sofreu quatro. Tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque - fica atrás do Vitória da Conquista, que balançou as redes 16 vezes.

Para o duelo com o Cancão de Fogo, Ney Franco abandonou o esquema com três volantes e volta a armar a equipe com dois meias. Terão a função de armar as jogadas Cáceres e Felipe, revelado pelo rubro-negro,

"Estou com a cabeça boa. É a oportunidade que todo jogador espera. Espero fazer o melhor para conseguir agarrar a chance", disse Felipe, que foi titular uma vez este ano, contra o mesmo adversário de hoje, quando o Leão venceu por 2 a 1, lá em Juazeiro.

Nos confrontos pelo estadual, o Leão já enfrentou o Cancão de Fogo cinco vezes - ganhou três e perdeu dois duelos.

adblock ativo