Vitória pega Inter por reabilitação em jogos fora de casa

O Vitória vai até Novo Hamburgo enfrentar um desgastado Internacional, em partida nesta quinta-feira, 12, às 19h30, pela 20ª rodada do Brasileiro, a primeira rodada do segundo turno da competição.

O rubro-negro baiano pode se beneficiar da maratona de jogos que o Inter está passando. A equipe gaúcha volta a entrar em campo apenas 48 horas depois de ter perdido, em casa, para o Santos por 2 a 1. O jogo contra o Vitória é o quarto disputado pelo Inter em oito dias.

A partida também pode ser um novo estímulo para que o Leão tenha uma melhor campanha fora de casa no segundo turno do Brasileirão. Dos nove confrontos que disputou longe do Barradão, o Vitória ganhou apenas um (Náutico) e conquistou um empate (Coritiba). Acabou perdendo os outros sete jogos. No geral, o rubro-negro baiano ocupa a 12ª posição, com 23 pontos.

A esperança na mudança de postura pode vir com o novo comandante da equipe, Ney Franco. O técnico aposta uma formação com três volantes: Michel, Neto Coruja e Cáceres. Coruja, atleta que sempre convive com lesões, volta ao time titular após três meses.

No ataque, a ausência é de Maxi Biancucchi, artilheiro do Vitória na competição com oito gols. Maxi - que acaba de celebrar o nascimento de sua segunda filha, Vittoria, uma homenagem ao seu atual clube - reclamou de dores e acabou vetado pelo departamento médico. Marquinhos, que marcou no empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, será o seu substituto.

Na defesa, Kadu segue buscando se firmar na zaga titular como parceiro de Victor Ramos. O jogador ganhou espaço para ocupar a posição após a lesão de Fabrício, que não deve mais atuar até o final do ano.

Força máxima

Do lado do Internacional, o técnico Dunga promete usar a força máxima que ele tem em mãos para tenta diminuir a distância do G-4 da Série A. No momento, o Inter é o sexto lugar, com 30 pontos, quatro atrás do quarto colocado, Atlético-PR, e 10 pontos atrás do líder Cruzeiro.

Os desfalques para o jogo são o atacante uruguaio Diego Forlán, que lesionou o pé direito ao servir o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e o lateral Fabrício, suspenso após ser expulso na derrota para o Santos.

Mas Dunga também ganhou dois reforços para a partida: o lateral-direito Gabriel, que volta de suspensão, e a volta do zagueiro Índio, que foi poupado do último jogo para evitar uma lesão.

