Vitória pega Guará para seguir em busca do título

O resultado revigorante de 5 a 3 sobre o América-MG, na última terça-feira, 6, no Barradão, dissipou a crise, resgatou a confiança e recolocou o Vitória no custoso caminho para conquistar o inédito título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 69 pontos ganhos, o rubro-negro está a dois pontos do líder do torneio, o Goiás, que recebe o Barueri no Serra Dourada. Por isso, vencer o Guaratinguetá na tarde deste sábado, 10, no Estádio Dario Rodrigues Leite, será fundamental para que o time baiano siga em busca do sonho maior do seu torcedor.

Se vencer a Garça e se o Esmeraldino não conseguir passar pelo Barueri, o Leão fechará a 36ª rodada no topo da tabela. Conquistar o Brasileirão, porém, será tão difícil quanto assegurar uma vaga na Série A. E o Vitória sabe que não pode vacilar: além do Goiás, o Criciúma, o São Caetano e o Atlético-PR ainda estão firmes na luta pelo acesso.

Já o adversário do time baiano, o Guará, vive ainda uma situação complicada nesta Série B: com 34 pontos, é o 17º colocado, primeiro dos quatro clubes que frequentam a indesejada zona de rebaixamento.

Além de Guaratinguetá x Vitória e de Goiás x Barueri, o sábado que fecha a rodada tem ainda os duelos América-RN x Criciúma, América-MG x ABC, Paraná x Ipatinga e Ceará x CRB.

Vitória - O Leão terá mudanças em relação à equipe que venceu o América-MG no Barradão: Willie, suspenso, está fora do jogo; Gabriel Paulista retorna de suspensão e retoma a vaga de titular que havia ficado com Rodrigo Mancha.

Para a vaga da jovem revelação das divisões de base do clube, o técnico PC Gusmão já adiantou que lançará mão de Marquinhos, sob a justificativa de que o jogador havia entrado bem no jogo contra o América-MG e de que tem agradado nos treinamentos. No ataque, a dupla Elton e William está mantida.

Contratado logo após a derrota para o Bragantino, PC Gusmão chegou à Toca do Leão e transformou o astral do elenco rubro-negro. O treinador deu moral ao grupo e, no jogo contra o Coelho, o que se viu foi um time aguerrido, que buscou o resultado a todo momento.

Segundo o próprio Gusmão, é com este espírito que o time baiano lutará nesta reta final da Série B, quando, além de encarar o Guaratinguetá, também terá pelo frente o Joinville, fora de casa, e o Ceará, no Barradão.

Guaratinguetá - Sem desfalques, o time do técnico Carlos Otávio deverá ser o mesmo que iniciou a partida da rodada passada, quando o Guaratinguetá perdeu por 2 a 1, de virada, para o Joinville.

Para o jogo contra o Leão, a diretoria do time paulista conclamou os torcedores do clube com uma promoção: pôs à venda ingressos com preço de R$5,00 e deu à partida contornos de uma decisão à parte no Brasileirão.

Um dos destaques da competição, o atacante Alemão é a principal arma da Garça para encarar o rubro-negro baiano. Nesta Série B, o jogador já balançou as redes em 13 oportunidades.

Primeiro time na zona de descenso, o Guará, na sequência do campeonato, ainda pega o Ipatinga fora de casa e encerra a sua participação na Série B contra o Barueri, no Dario Rodrigues Leite.

