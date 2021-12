Vitória pega Flu para tentar findar jejum de gols e buscar 1º triunfo

Encarando neste sábado, 3, o primeiro dos dois duelos fora de casa, contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h, o Vitória tem mais uma chance de encerrar o jejum de gols e triunfos, que já dura seis jogos.

O alento é que o Tricolor do Rio de Janeiro vem relativamente abatido pela eliminação da Copa do Brasil, contra o Grêmio, apesar do bom começo no Campeonato Brasileiro.

Além disso, atualmente conta com vários jogadores no departamento médico – o treinador Abel Braga disse em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 2, que o volante Wendel deve jogar no sacrifício para não ter mais um desfalque na equipe.

Mas talvez a maior chance do Vitória esteja numa característica coletiva do Fluminense. Se a equipe tem o ataque mais forte da temporada, com 64 gols – sete no Brasileiro – também tem a segunda defesa mais vazada, com 41 tentos sofridos – seis na Série A.

Experiências

Durante a semana, Petkovic fez alguns testes no ataque. Na quarta-feira, optou por utilizar Neilton, Gabriel Xavier e Kieza. Na quinta, treinou sem a nova peça e com Paulinho completando o trio ofensivo.

Nesta sexta, o próprio Pet participou do rachão com os reservas, enquanto os relacionados treinavam bola parada. O antigo ídolo fez quatro gols e ainda deu uma assistência.

Com Neilton já regularizado – o nome dele foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF – a tendência é que o diretor de futebol e treinador interino opte pela primeira opção. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o atacante vai vestir a camisa 10, herdada de Dátolo.

Sem Willian Farias – o jogador foi poupado da partida – o capitão interino Fernando Miguel disse que o elenco sabe que precisa conseguir um resultado satisfatório, e acredita que o jogo deste sábado pode ser um divisor de águas.

“Estamos encarando essa partida como o início de uma reação da nossa equipe na competição. Não fizemos um bom começo e estamos cientes disso, mas vamos continuar trabalhando e, principalmente, acreditando no grupo, que está muito focado em dar a volta por cima nesta temporada”, falou o goleiro.

O duelo é o último de Petkovic no comando da equipe – a expectativa da diretoria é anunciar um novo técnico na semana que vem. Primeira opção, Carlos Amadeu já negou proposta do Rubro-Negro.

Nesta sexta, Petkovic apresentou o volante Filipe Soutto, que assinou até o final desta temporada. O diretor disse que na segunda-feira anuncia novo meia: Yago, do Figueirense.

Capitão nega atrito​

Nas redes sociais, o capitão Willian Farias disse que não estuda sair do clube e garante não haver atrito com o treinador interino e novo diretor de futebol, Petkovic.

O volante afirmou também que não joga neste sábado porque ainda sente um desconforto na coxa.

Fluminense x Vitória - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Quando: Sábado, 3, às 18h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa) e Pablo Almeida da Costa (trio de Minas Gerais)

Fluminense - Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Nogueira e Léo; Orejuela, Douglas e Wendel; Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Thallyson; Uillian Correia, Patric e CLeiton Xavier; Paulinho, Neilton (Gabriel Xavier) e Kieza. Técnico: Petkovic.

adblock ativo