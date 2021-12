Vitória pega Criciúma em jogo de seis pontos no Barradão

A derrota para o Corinthians no meio da semana, por 2 a 1, empurrou o Vitória para a zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª colocação na tabela, com 31 pontos.

Neste sábado, 25, no Barradão, o Leão tem a chance de sair do Z-4. Seu adversário de logo mais, às 17h30 da Bahia, o Criciúma, ainda não venceu como visitante neste Campeonato Brasileiro.

O duelo, válido pela 31ª rodada, pode ser também chamado de 'jogo de seis pontos', pois o Tigre é adversário direto, com um ponto a menos que o Leão. O Rubro-Negro tem 62% de chances de cair, enquanto que o seu rival tem 80%.

Depois de perder para o líder, Cruzeiro, por 1 a 0, no Barradão, no último domingo, o que quebrou a invencibilidade como mandante neste returno, chegou a hora de retomar as vitórias em casa. O Criciúma é o último colocado e longe dos seus domínios os catarineneses já sofreram a maior goleada do campeonato. O Botafogo aplicou 6 a 0 no na 4ª rodada.

Além de não ter vencido no campo do adversário, o Criciúma só conseguiu cinco empates em 15 jogos disputados. A defesa tomou 28 gols e o ataque marcou apenas cinco.

No primeiro turno, deu Leão, lá no Heriberto Hülse, pelo placar de 3 a 1. Caio anotou dois gols e Ayrton fez outro, enquanto Serginho descontou para os anfitriões.

Diante de um adversário frágil e dentro do seu caldeirão, o Vitória só pode pensar em conquistar os três pontos para se afastar da ameaça de descenso. Por tabela, ainda afunda um concorrente direto na luta pela permanência na divisão de elite do futebol nacional.

Nos próximos dois jogos, o Leão estará diante de adversários mais complicados, que estão brigando na parte de cima da tabela. Primeiro, o Rubro-Negro vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre, e depois terá o São Paulo, no Barradão.

Retrospecto

O triunfo no 'jogo de seis pontos' não vai servir somente na luta contra o rebaixamento. O Leão não bate o Tigre no seu território desde 2011, quando venceu por 3 a 1 pela Série B.

A vitória também vai diminuir a ousadia dos catarinenses. No ano passado, o triunfo deles, pelo placar de 1 a 0, no Barradão, custou o emprego do técnico Caio Júnior.

Em 2012, os dois times fizeram um jogo com um primeiro tempo eletrizante, pela Série B. Todos os quatro gols do empate de 2 a 2 saíram nesta etapa.

No duelo geral entre os dois, no Barradão e em Brasileiros, o Leão leva a melhor. Em 11 jogos, foram seis triunfos contra apenas uma derrota.

Vetado

O técnico Ney Franco não poderá contar com o meia Marcinho, vetado pelo departamento médico, com dores na coxa direita. Outro desfalque é o volante Luiz Gustavo, suspenso.

Nino Paraíba está de volta à lateral direita. O volante Adriano também está liberado. O lateral esquerdo Danilo Tarracha foi reintegrado ao grupo principal e relacionado.

adblock ativo