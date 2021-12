Vitória pega Botafogo-BA com novidades na equipe

Chegou a hora de pôr o trabalho à prova: na tarde desta quinta-feira, 7, o Vitória dará uma pausa nos treinamentos para encarar um jogo-treino contra o Botafogo-BA, no Barradão.

Depois da eliminação na Copa do Nordeste, o técnico Caio Júnior se viu obrigado a mexer na composição da sua equipe. Logo, diante do Mais Querido, pelo menos quatro mudanças deverão ser notadas no time rubro-negro.

O amistoso marcará a volta de Victor Ramos e a confirmação de Cardoso como zagueiro titular. Gabriel deverá ficar no banco. Nas laterais, Nino fica pelo lado direito e Marcos deverá ser improvisado na esquerda. No meio, em lugar de Rodrigo Mancha, o paraguaio Cáceres deve voltar ao time.

A formação inicial, então, deverá ser Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Cardoso e Marcos; Luís Alberto, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio.

Na lista de relacionados divulgada pela comissão técnica após as atividades desta quarta-feira, 6, não aparecem os nomes do goleiro Douglas, do zagueiro David Braz e nem do atacante Lúcio Maranhão. Vander e Dinei deverão ser opções no banco de reservas.

